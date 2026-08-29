Los niños juegan a ser adultos, pero los adultos prefieren volver a su infancia. En el mercado hay 4 juguetes de Bluey y Paw Patrol que ayudan a que los pequeños aprendan sobre profesiones mientras se divierten. Estas piezas pueden ser las que definan el futuro de los menores. En cambio, estas otras 5 piezas de los personajes de las series animadas les enseñan sobre la seguridad.

Los sets inspirados en los personajes de Bluey y Paw Patrol se utilizan para representar consultas médicas, rescates, patrullajes y otras tareas que forman parte de diferentes profesiones u oficios. Mientras que estos 6 capítulos de Masha y el Oso enseñan a los niños sobre la seguridad.

4 juguetes de Bluey y Paw Patrol para aprender sobre profesiones mientras se divierten|IA

Los juguetes para aprender sobre profesiones

1. Bluey Cloud Bag Doctor's Set: El producto incluye un estetoscopio, una jeringa de juguete, una venda, calcomanías, una placa de médico y unos lentes inspirados en la protagonista. El juguete está pensado para que los pequeños representen escenas de atención médica y creen sus propias historias.

2. Doctor Checkup: Bluey & Indy Figurines: Incluye las figuras de Bluey e Indy y un gorro de enfermera para representar una consulta médica. La edad recomendada es de 3 años en adelante, por lo que la actividad puede utilizarse para hablar sobre conceptos básicos como paciente, médico, enfermera, revisión y tratamiento.

3. Ultimate Fire Truck de Marshall: Recrea las labores de un equipo de bomberos mediante un vehículo de rescate. El juguete incluye una escalera extensible, luces y sonidos, cañones de agua, un mini vehículo y otros elementos asociados con misiones de emergencia.

4. Chase Rescue Cruiser: En el juguete, los niños representarán el trabajo de un policía mediante un vehículo con ruedas funcionales y dos figuras: Chase y un mapache. La pieza está dirigido a pequeños de 3 años en adelante y utiliza un mecanismo de retroceso para impulsar el automóvil y así representar misiones de rescate y vigilancia.