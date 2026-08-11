4 juguetes de Peppa Pig y Bluey que ayudan a los niños a trabajar en su autoestima

Muchos padres no lo saben, pero la autoestima se tiene que ir trabajando en los niños desde temprana edad y es una forma de respaldarlos durante el crecimiento para que se sientan seguros de sí mismos. Y además de platicar con ellos, los juguetes pueden ser de gran utilidad para reforzar la confianza, en especial si están inspirados en sus personajes preferidos, como Bluey y Peppa Pig, que son de los consentidos en la barra infantil.

¿Cuáles son los mejores juguetes para niños? 4 modelos con Peppa Pig y Bluey que fortalecen el autoestima