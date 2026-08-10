5 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Peppa Pig’ para que los niños aprendan a tender la cama solos

Los capítulos completos de caricaturas infantiles como Bluey y Peppa Pig no solo entretienen a los niños, también pueden ayudarles a aprender responsabilidades. Por eso, si quieres que tu hijo o hija aprenda a tender la cama por sí mismo, estas historias breves pueden servir como punto de partida para crear este hábito poco a poco .

Capítulos de Bluey y Peppa Pig que ayudan a crear hábitos de orden en el dormitorio

Aunque estos capítulos no enseñan paso a paso cómo tender la cama, sí muestran la importancia de mantener el orden, cuidar las cosas y seguir una rutina diaria. Con tu ayuda, tu hijo podrá aprender a ordenar su habitación y hacer su cama cada vez con mayor autonomía.

1. “Alongside” – Bluey: Es probablemente el episodio más adecuado para este objetivo. Honey comienza su día en una habitación limpia y ordenada y hace su cama por sí misma , mientras Bluey despierta en un cuarto desordenado. La comparación permite hablar con los niños sobre la importancia de tender la cama y mantener organizado su espacio .



Es probablemente el episodio más adecuado para este objetivo. Honey comienza su día en una , mientras Bluey despierta en un cuarto desordenado. La comparación permite hablar con los niños sobre . 2. “Hotel” – Bluey: Bluey y Bingo convierten la casa en un hotel mientras Bandit intenta descansar. El episodio gira alrededor de preparar una habitación, cuidar el espacio y hacer que la cama sea cómoda . Es una buena oportunidad para explicar que mantener ordenado el dormitorio también ayuda a cuidar y respetar a los demás.



Bluey y Bingo convierten la casa en un hotel mientras Bandit intenta descansar. El episodio gira alrededor de . Es una buena oportunidad para explicar que mantener ordenado el dormitorio también ayuda a cuidar y respetar a los demás. 3. “Sleepytime” – Bluey: Bingo y Bluey viven distintas aventuras mientras duermen. El capítulo permite conversar sobre la rutina antes de dormir, cuidar la cama y respetar el espacio de descanso . También es ideal para relacionar el momento de levantarse con la responsabilidad de dejar la cama ordenada cada mañana .



Bingo y Bluey viven distintas aventuras mientras duermen. El capítulo permite conversar sobre . También es ideal para relacionar el momento de levantarse con la responsabilidad de . 4. “Tidying Up” – Peppa Pig: Es uno de los episodios más recomendables para enseñar hábitos de orden. Peppa y George tienen su habitación desordenada y deben recogerla , convirtiendo la tarea en un juego. Es perfecto para enseñar que ordenar puede ser divertido y que los niños también pueden ayudar a mantener limpio y organizado su espacio .



Es uno de los episodios más recomendables para enseñar hábitos de orden. Peppa y George tienen , convirtiendo la tarea en un juego. Es perfecto para enseñar que ordenar puede ser divertido y que . 5. “Bedtime” – Peppa Pig: Peppa y George no quieren irse a dormir y buscan distintas maneras de mantenerse despiertos. El episodio permite hablar sobre la importancia de tener una rutina para dormir y, al despertar, incorporar el hábito de tender la cama como parte de la rutina de la mañana.



Cómo motivar a los niños a tender la cama ellos solos

Además de las caricaturas, puedes motivar a los niños a tener el hábito de tender la cama solos con juegos, recompensas y creando un ambiente familiar basado en el ejemplo.

De acuerdo con el portal Red Cenit, es indispensable crear un ambiente positivo, hacer de tender la cama un hábito, reforzar la rutina felicitándolo y ser constante, tanto el niño como el padre o madre.