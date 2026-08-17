5 capítulos de Paw Patrol para emocionar a tu hijo antes de ver la nueva película en cines

La nueva película de Paw Patrol ya se estrenó en los cines de México y todos los niños están emocionados por ir a verla completa. Seguramente te encantará saber que, hasta ahora, los críticos de Rotten Tomatoes la han aplaudido porque es divertida y muy entretenida. Sin embargo, mientras llega el día de llevarlos al cine, puedes ponerles los capítulos más emocionantes de Paw Patrol para generar expectativa .

¿Cuáles son los mejores capítulos de Paw Patrol para ver antes de ir al cine a ver la nueva película?

Los episodios completos de Paw Patrol más emocionantes pueden ayudar a generar expectativa en los niños antes de ir al cine para disfrutar la nueva película, que cuenta la historia de los perritos cuando se encuentran con dinosaurios en una isla lejana. ¡Tendrán que enfrentarse a nuevas misiones de rescate!

Para que los niños lleguen a la película entendiendo mejor a los personajes y las dinámicas del equipo, no hace falta ver toda la serie. Los mejores capítulos son:



1. “Pups Save a Dinosaur” / episodios relacionados con dinosaurios: Es la opción más obvia antes de The Dino Movie. Ayuda a que los niños recuerden cómo trabaja la Patrulla Canina cuando aparecen criaturas prehistóricas y rescates fuera de lo común.

2. Capítulos centrados en Rex: Rex es especialmente importante porque es el cachorro experto en dinosaurios que aparece en la nueva película. Si el objetivo es llegar preparado al cine, estos episodios son de los más útiles.

3. “Mighty Pups”: Aunque la nueva película no depende únicamente de los superpoderes, estos capítulos ayudan a conocer la versión más fantástica de los cachorros y sus habilidades especiales.

Aunque la nueva película no depende únicamente de los superpoderes, estos capítulos ayudan a conocer la versión más fantástica de los cachorros y sus habilidades especiales. 4. PAW Patrol: The Movie (2021): Más que un capítulo, esta película es una excelente preparación. Introduce la aventura de los cachorros en Adventure City y presenta a Liberty, además de enfrentar al equipo nuevamente con Humdinger.

Paw Patrol encanta por sus capítulos con enseñanza.|(ESPECIAL)

5. PAW Patrol: The Mighty Movie (2023): Este es el imprescindible si solamente van a ver una película antes de la de 2026. Un meteorito les da superpoderes a los cachorros y convierte al equipo en los Mighty Pups.

¿Qué valores te enseña Paw Patrol?

Paw Patrol es una caricatura infantil que, además de entretener, enseña valores que pueden aplicarse en la vida cotidiana, como el trabajo en equipo, la amistad y compañerismo, la responsabilidad, la valentía y la creatividad para resolver problemas. Además, fomenta al cuidado de animales y la confianza en uno mismo.

Ve los mejores capítulos de Paw Patrol en Azteca 7.|(ESPECIAL)

¿Cómo se llaman todos los perritos personajes de Paw Patrol?

Los personajes de Paw Patrol están conformados por 7 perritos, pero a lo largo de la serie han presentado a más integrantes de la manada. Los más importantes son:

