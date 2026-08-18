5 capítulos de ‘Peppa Pig’ y ‘Paw Patrol’ que ayudan a los niños a irse a la cama sin llorar

La hora de dormir puede convertirse en un momento complicado cuando los niños todavía quieren jugar, tienen dificultad para separarse de sus actividades favoritas o sienten temor de quedarse solos. Elegir historias de Peppa Pig y Paw Patrol relacionadas con el descanso puede ayudar a que la transición sea más predecible y tranquila, especialmente cuando los pequeños reconocen en sus personajes favoritos algunas de las rutinas que también realizan en casa.

Capítulos de Peppa Pig y Paw Patrol para crear un ambiente más tranquilo antes de dormir

Además de entretener, algunos episodios de Peppa Pig y Paw Patrol muestran actividades asociadas con el final del día, como bañarse, ponerse el pijama, leer cuentos o prepararse para descansar. Incorporarlos como parte de una rutina puede ayudar a que el niño identifique que el momento de jugar está terminando y que se acerca la hora de ir a la cama.



“Hora de dormir” — Peppa Pig. En este episodio, Peppa y George siguen diferentes pasos antes de acostarse, desde terminar sus actividades hasta prepararse para dormir y escuchar un cuento. La historia permite que los niños reconozcan una secuencia parecida a la que pueden realizar en casa, haciendo que la transición hacia la cama resulte más familiar.

“La noche de descanso” — Peppa Pig. Los sonidos tranquilos y repetitivos tienen un papel importante en esta historia, especialmente cuando la familia intenta ayudar al pequeño Alexander a relajarse. El episodio puede servir para mostrar que durante la noche el ambiente cambia y que no todas las actividades tienen que ser ruidosas o llenas de movimiento. “Cuentos antes de dormir” — Peppa Pig. La lectura aparece como una actividad para cerrar el día después de las actividades cotidianas. Es una buena opción para acompañar el cambio del juego a un momento más tranquilo, especialmente si después del episodio los padres continúan la rutina con un cuento físico.

“Los cachorros salvan el apagón” — Paw Patrol. Las aventuras que ocurren durante la noche pueden ayudar a familiarizar a los pequeños con escenarios como la oscuridad o un apagón. Después de verlo, los padres pueden aprovechar para explicar que quedarse sin luz durante unos minutos no significa que exista un peligro y acompañar al niño durante su propia preparación para dormir. “Los cachorros salvan un fantasma” — Paw Patrol. Aunque el título puede parecer inquietante, la historia gira alrededor de una situación nocturna que los personajes deben resolver. Puede aprovecharse para conversar con los niños sobre los sonidos o situaciones que pueden dar miedo durante la noche y explicarles que sentirse asustado es algo normal.



Consejos para usar estos episodios de Peppa Pig y Paw Patrol antes de dormir

Los capítulos funcionan mejor como parte de una rutina y no como sustituto del descanso. Lo ideal es verlos con anticipación y después continuar con actividades fuera de las pantallas, como ponerse la pijama, cepillarse los dientes y leer un cuento.

También conviene evitar que la pantalla sea el último paso antes de cerrar los ojos. Mantener una secuencia similar cada noche ayuda a que el niño sepa qué viene después y puede reducir las protestas cuando llega el momento de ir a la cama.