5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ que le enseñarán a tu hijo a respetar y cuidar a las mascotas

Las mascotas suelen ser el primer contacto con las responsabilidades que muchos niños tienen. Ya sea un perro, un gato, un pez o incluso un hámster, es muy importante que desde muy pequeños aprendan a respetar a los animales, pues esto les enseña sobre empatía, paciencia y sentido de responsabilidad para varios aspectos de su vida. Por suerte, los padres pueden abordar estos temas con ayuda de Masha y el Oso, pues en varios capítulos de esta caricatura infantil los niños pueden aprender de manera divertida y accesible. Si quieres que ellos aprendan de forma entretenida a cómo tratar bien a los animales, aquí te dejamos una lista de episodios.

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5 capítulos de Masha y el Oso ideales para enseñar a los niños a cuidar y respetar a los animales

Aquí tienes cinco capítulos que te ayudarán a hablar sobre el respeto a las mascotas en casa y los animales en general con los niños.

1. “Canción de cuna”: Los animales también tienen sus necesidades

En este capítulo, Masha no deja dormir a su mejor amigo. Ella solo piensa en jugar y no entiende que Oso debe descansar. Con este episodio les puedes enseñar que los animales, al igual que Oso, tienen necesidades como dormir, comer y relajarse.

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2. “En perfecta salud”: Las mascotas también se enferman

Masha decide convertirse en la doctora de sus amigos los animales. Las mascotas, al igual que los humanos, se pueden enfermar y sentir mal, y como ellas no se pueden cuidar solas, nosotros podemos apapacharlas hasta que sanen.

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3. “Rastreadora de animales desconocidos”: En el mundo hay miles de animales

No solo existen los perros, los gatos y los peces. Allá afuera hay millones de otros animales de los cuales también los niños deben estar conscientes. Cuidar el agua o la comida, es una forma de respetar la fauna de estos animales. Además, aprender sobre cada uno de ellos es algo emocionante para los más pequeños.

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4. “El hallazgo”: Cuidar a un bebé

Los niños tienen mucha curiosidad por algunos animales y no comprenden que en todas las especies hay bebés, al igual que ellos. En este capítulo, Masha encuentra un huevo del cual nace un pequeño pingüino y descubrirá que este necesita cosas específicas para sobrevivir y, además de todo, necesita ayuda.

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5. “¡Cómo entrenar a tu planta!”: Alimentar a los animales

Aunque en este capítulo tenemos una planta que actúa como perro, es el ejemplo perfecto para comprender dos cosas. Primero, comer es muy importante para todos los seres vivos y hay que cuidarlos y alimentar a nuestras mascotas. Segundo, es importante no darles de más y que siempre sea el alimento correcto.

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¿Dónde puedes ver Masha y el Oso?

Si quieres disfrutar junto a tus hijos de estos y otros capítulos de Masha y el Oso, puedes hacerlo a través de la pantalla de Azteca 7 o en el sitio web dando clic aquí.