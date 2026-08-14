Los juguetes infantiles no solo sirven como entretenimiento, ya que algunos de ellos hacen que los pequeños presten más atención, mejoren su memoria y tengan autocontrol. Un ejemplo de ello son estas 5 piezas de Plim Plim y Masha y el Oso que ayudan a los niños a despertar mentalmente. En cambio, estos 7 artículos de Bluey les enseñan a tener paciencia.

Algunos juguetes, como los de Plim Plim y Masha y el Oso, se pueden utilizar como herramientas para estimular distintas habilidades, siempre y cuando la dinámica exija participación activa del pequeño, como es el caso de estas 5 piezas de 'Paw Patrol', ideales para que los niños aprendan sobre compartir y ayudar a los demás.

Cabe destacar que el producto no requiere ser costoso ni eléctrico para beneficiar al pequeño, pues en su mayoría, los rompecabezas, bloques, figuras y juegos de memoria aportan mucho más.

5 juguetes de Plim Plim y Masha y el Oso que ayudan a los niños a despertar mentalmente|IA

Los juguetes que despiertan mentalmente a los niños

1. Rompecabezas: Una de las opciones más claras son los rompecabezas con imágenes de Masha y el Oso. En el mercado existen versiones de 12, 24 y más piezas, además de modelos con distintos niveles de dificultad.

2. Juegos de memoria: Otra alternativa son los juegos de memoria con imágenes de los personajes de Masha y el Oso. En México existen sets que incluyen 24 tarjetas de memoria, junto con un rompecabezas y fichas de dominó. Cabe mencionar que algunos productos son aptos para niños a partir de los 3 años, con la participación de 2 o 4 jugadores.

3. Figuras: Con las figuras inspiradas en Plim Plim el niño puede crear una pequeña escena con bloques, cajas de cartón o piezas de construcción. Además, el pequeño decide dónde colocar cada personaje, inventar un problema y explicar cómo resolverlo.

4. Casas de juego: En el mercado está a la venta una casa y seis figuras de plástico de personajes relacionados con Masha y el Oso. Con esta pieza los niños pueden recrear escenas mediante los muñecos y modificar la historia conforme avanza la actividad.

5. Peluche musical: Los peluches musicales de Plim Plim son los más vendidos, ya que combinan el personaje con sonidos y canciones. La marca señala que su propuesta esestimular la creatividad, la curiosidad y el desarrollo socioemocional mediante actividades lúdicas.