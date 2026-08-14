Si bien la madre o el padre se encargan del peinado de los niños durante los primeros años y en la etapa de preescolar, hay un momento en el que los pequeños deberán peinarse solitos, sobre todo en la primaria. Es por ello que estos 4 capítulos de Bluey y Peppa Pig les ayudarán con ello. Mientras que estos episodios de Plim Plim y Daniel Tigre les enseñarán a lavarse los dientes.

Algunas series infantiles incluyen escenas de peinados, cortes y juegos de peluquería que ayudan a los padres a tomar esos momentos como referencia para practicar en casa, como lo son Bluey y Peppa Pig, con episodios relacionados al cabello. Mientras que Masha y el Oso tiene capítulos que enseñan a los niños a decir que no.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para que los niños aprendan a peinarse solitos|Panadería

Los capítulos para que los niños aprendan a peinarse solitos

1. Peluquería: Presenta a Bluey y Bingo durante un juego de peluquería. La historia comienza cuando ambas juegan a atender clientes y encuentran un problema relacionado con los piojos de Bert Handsome. Aunque la trama no funciona como una clase de peinado, el juego indica cuidados personales del pelo.

2. Hadas: El capítulo puede servir para practicar a sujetar una pequeña sección de cabello y acomodarla con ayuda de una liga o accesorio. El episodio no establece una técnica de trenzado ni garantiza que un menor aprenda a hacerlo por verlo, pero sí presenta el cabello como parte de un juego cotidiano.

3. Peppa va a la peluquería: El episodio es útil para trabajar la secuencia de una actividad de arreglo personal: primero elegir el cepillo, después separar el cabello y finalmente acomodarlo.

4. Títeres: El episodio incluye una escena en la que Bluey cepilla el cabello de Unicorse mientras juega con el títere. Después de ver el capítulo, el niño puede intentar sostener el cepillo, identificar las zonas de su cabello y realizar pasadas suaves, mientras un adulto supervisa y ayuda con los nudos.