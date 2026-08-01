Los niños regresarán a clases hasta el lunes 31 de agosto, por lo que todavía resta un mes de vacaciones. Esta temporada representa un gran reto para los padres de familia, sobre todo para mantener entretenidos a sus hijos fuera de los celulares y tablets. Estos 5 juguetes de 'Bluey' y 'Masha y el Oso' son perfectos para ello. Mientras que los reproductores sin pantalla de Bluey ayudan a desarrollar la imaginación de los pequeños.

Si bien no se pueden descartar los dispositivos electrónicos en su totalidad, se recomienda tener un equilibrio y fomentar el juego que implique utilizar la imaginación y la interacción familiar. Es por ello que los juguetes inspirados en Bluey y Masha y el Oso invitan a crear historias, resolver retos y fortalecer habilidades sin depender de una pantalla. Mientras que estos 4 capítulos de estas series animadas les enseñarán que equivocarse también es aprender.

Los juguetes perfectos para dejar los celulares y tablets

1. Casa Familiar de Bluey: El set incluye varias habitaciones, muebles y figuras de Bluey, Bingo, Bandit y Chilli, lo que permite recrear escenas de la serie o inventar nuevas historias.

5 juguetes de ‘Bluey’ y ‘Masha y el Oso’ perfectos para unas vacaciones sin celulares ni tablets|Panadería

2. Vehículo familiar de Bluey: El automóvil tiene espacio para varios personajes y accesorios inspirados en la serie. Los niños pueden imaginar recorridos y viajes, así como crear situaciones cotidianas sin seguir reglas preestablecidas.

3. Set de Cabaña de Masha y el Oso: Este juguete recrea el hogar del oso con muebles y accesorios basados en la serie animada. Esta pieza invita a representar escenas conocidas y también a construir nuevas aventuras.

4. Muñeco interactivo de Masha: Está disponible en distintas versiones con accesorios como canastas, ropa intercambiable o elementos de picnic. Aunque algunos modelos incorporan sonidos, la mayor parte del tiempo de juego depende de la imaginación del niño.

5. Sets de figuras coleccionables de Bluey y Masha y el Oso: Pueden combinarse con bloques de construcción, escenarios de cartón o casas elaboradas con materiales reciclados.