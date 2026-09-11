5 juguetes de Pocoyó para desarrollar la inteligencia de los niños: cuestan menos de 400 pesos

Los juguetes pueden convertirse en una herramienta para que los niños aprendan mientras juegan, especialmente cuando incluyen actividades que requieren resolver problemas, reconocer formas, seguir instrucciones o utilizar las manos con precisión. Además, recurrir a personajes que ya conocen puede hacer que estas dinámicas resulten más atractivas para los pequeños. Pocoyó es uno de esos personajes que puede incorporarse a diferentes actividades educativas. Desde rompecabezas y juegos de asociación hasta ejercicios de escritura y propuestas para jugar con la imaginación, existen opciones que combinan entretenimiento y aprendizaje sin necesidad de gastar demasiado. Estas son cinco alternativas que se pueden encontrar por menos de 400 pesos, aunque los precios pueden variar dependiendo de la tienda y el vendedor.

Juguetes de Pocoyó que también pueden estimular diferentes habilidades

No todos los juguetes tienen el mismo objetivo. Algunos están pensados para trabajar la coordinación de las manos, mientras que otros ponen a prueba la memoria, la atención o la capacidad para solucionar pequeños retos. Estas son algunas opciones para incorporar distintas habilidades al momento de jugar.

