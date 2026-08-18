6 capítulos de ‘Paw Patrol’ y ‘Pocoyó’ para ayudar a los niños a perder el miedo a la oscuridad

Las caricaturas como Paw Patrol y Pocoyó pueden ser una herramienta para ayudar a los niños a afrontar el miedo a la oscuridad, porque algunos capítulos muestran situaciones que generan temor de una manera segura y divertida. Estas animaciones también pueden ayudar a los pequeños a identificar emociones, utilizar la imaginación y desarrollar confianza.

Capítulos completos de Paw Patrol.|(ESPECIAL)

¿Cuáles son los capítulos de Paw Patrol y Pocoyó que ayudan a los niños a perder el miedo a la oscuridad?

El miedo a la oscuridad es muy común durante la infancia, por lo que debe abordarse con cuidado y sin obligar a los niños a enfrentarlo de manera repentina. Una de las formas de afrontarlo es crear un ambiente relajado, donde exista espacio para desarrollar una imaginación positiva, según recomienda el Centro de Psicología y Mente de Málaga. En ese sentido, estos episodios de Paw Patrol y Pocoyó pueden ayudar a normalizar el miedo a la oscuridad:

PAW PATROL

“Pups Save a Ghost” (Los cachorros salvan a un fantasma): Los cachorros investigan un supuesto fantasma que asusta a los habitantes. Los niños descubren que muchas veces aquello que da miedo tiene una explicación sencilla y que investigar ayuda a sentirse más seguros.

Los cachorros investigan un supuesto fantasma que asusta a los habitantes. Los niños descubren que muchas veces aquello que da miedo tiene una explicación sencilla y que investigar ayuda a sentirse más seguros. “Pups Save a Bat Family” (Los cachorros salvan a una familia de murciélagos): Los personajes conocen mejor a los murciélagos y dejan de verlos como algo aterrador. Enseña que conocer lo desconocido reduce el miedo.

Mira los episodios completos de Paw Patrol en español en Azteca 7.|Nickelodeon

“Pups and the Ghost Cabin” (La cabaña encantada): Los cachorros exploran una cabaña oscura donde ocurren cosas extrañas. Promueve el valor y la idea de que se puede enfrentar un temor acompañado de personas de confianza.

POCOYÓ

“El monstruo del agujero negro”: Pocoyó imagina que hay algo misterioso y aprende a descubrir qué sucede realmente. Ayuda a diferenciar entre imaginación y realidad.

“La noche de los sustos”: Los personajes juegan con sombras y situaciones que parecen aterradoras, pero terminan siendo divertidas. Enseña que la oscuridad no siempre significa peligro.