6 capítulos de ‘Pocoyó’ y ‘Peppa Pig’ para preparar a tu hijo antes de su primer día de kínder

Los capítulos de Pocoyó y Peppa Pig pueden ser una herramienta divertida para preparar a los niños antes de su primer día de kínder. Estas series muestran situaciones relacionadas con la convivencia, las emociones, la autonomía y las nuevas experiencias, por lo que pueden ayudar a que los pequeños sepan qué esperar de esta nueva etapa.

Si tu hijo está por comenzar el kínder, puedes aprovechar algunos capítulos para hablar sobre separarse de mamá y papá, hacer nuevos amigos y seguir rutinas. Después de verlos, hazle preguntas sencillas sobre lo que ocurrió y cómo se sentiría si estuviera en una situación similar.

Pocoyó tiene varios capítulos de ir a la escuela.|(ESPECIAL)

¿Cuáles son los mejores episodios de ‘Pocoyó’ y ‘Peppa Pig’ para antes del kínder?

Pocoyó – La escuela: Este episodio puede ayudar a los pequeños a familiarizarse con la idea de ir a un lugar nuevo para aprender y convivir. También permite hablar sobre la importancia de seguir indicaciones y compartir con otros niños.

Pocoyó – La sorpresa: Las nuevas experiencias pueden provocar nervios en los niños, especialmente cuando no saben qué sucederá. Este capítulo ayuda a entender que las sorpresas y los cambios también pueden convertirse en momentos divertidos. Pocoyó – La gran carrera: Además de entretener, este episodio permite hablar sobre seguir reglas, esperar turnos y convivir con los demás. Son habilidades que los pequeños comienzan a poner en práctica cuando llegan al kínder. Peppa Pig – El jardín de infancia: Peppa muestra algunas de las actividades que realiza durante su estancia en el jardín de infancia. El episodio puede servir para explicar que en la escuela se juega, se aprende y se hacen nuevos amigos.

Peppa Pig – La nueva casa: Los cambios pueden generar dudas y cierta preocupación en los niños. Este capítulo ayuda a conversar sobre adaptarse a lugares y situaciones diferentes, algo que puede ocurrir durante los primeros días de kínder. Peppa Pig – La excursión: Una salida con compañeros permite mostrar que la escuela también puede ser un espacio para descubrir cosas nuevas y compartir experiencias. Después del episodio, puedes preguntarle qué actividad le gustaría hacer con sus futuros compañeros.

Cómo preparar a tu hijo para su primer día de kínder

Después de ver estos episodios, puedes aprovechar unos minutos para hablar con tu hijo sobre lo que ocurrirá cuando llegue el primer día. Explícale que es normal sentir nervios, emoción o incluso un poco de miedo ante una experiencia nueva, según recomienda UNICEF.

También puedes practicar en casa algunas actividades que realizará en el kínder, como guardar sus juguetes, lavarse las manos, ponerse los zapatos o recoger sus cosas. Esto ayudará a fortalecer su autonomía y seguridad.

No es necesario que memorice todo antes de comenzar. Lo más importante es que conozca poco a poco la idea de ir a la escuela y que sepa que puede pedir ayuda cuando la necesite. Así, la televisión puede convertirse en un punto de partida para conversar y acompañarlo durante esta nueva etapa.