Ahora, con el término del ciclo escolar, los niños tendrán mucho tiempo libre, por lo que es momento de mantenerlos ocupados, para que no se enfoquen solo en consumir dispositivos electrónicos, como televisión, tablets o celulares, por lo que una buena idea son estos 4 juegos de cartas de Paw Patrol. No obstante, estos 6 juguetes inspirados en Peppa Pig ayudan a estimular la imaginación infantil.

De acuerdo con un artículo de American Academy of Pediatrics (AAP), las actividades en las que los niños representan situaciones cotidianas, crean historias o interpretan personajes, fortalecen habilidades relacionadas con el lenguaje, la creatividad, la resolución de problemas y la interacción social. Conoce estos 3 juegos de mesa de Bluey que te harán pasar horas de diversión en familia

Los 6 juguetes inspirados en Peppa Pig

1. Casa de la familia: Las casas de muñecas inspiradas en la familia Pig hacen que los niños representen actividades diarias como preparar alimentos, dormir, estudiar o convivir.

6 juguetes inspirados en Peppa Pig que ayudan a estimular la imaginación infantil|IA

2. Figuras articuladas: Muchas figuras incluyen accesorios intercambiables y compatibles con diferentes escenarios de la colección, lo que amplía las opciones de entretenimiento.

3. Juegos de construcción: Este tipo de juegos ayuda a fortalecer la resolución de problemas, el razonamiento espacial y la creatividad mediante la exploración de diferentes formas de ensamblaje.

4. Juegos de cocina y té: Las cocinitas, utensilios y juegos de té provocan que los niños recreen escenas de la serie animada. Lo anterior, ya que fomentan el juego cooperativo y ayudan a representar situaciones relacionadas con la alimentación, las reuniones familiares y la convivencia cotidiana.

5. Pizarras magnéticas: Este tipo de juguete crea escenarios, personajes y nuevas historias relacionadas con Peppa Pig. Además, favorece a la expresión creativa, el control del movimiento de las manos y la capacidad para comunicar ideas.

6. Vehículos temáticos: Estos vehículos pueden utilizarse junto con las figuras articuladas y las casas de la colección para crear experiencias más completas.