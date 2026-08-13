6 lámparas de Super Mario Bros, ideales para combatir el miedo a la oscuridad en los niños y como figuras de colección

Si tus hijos, primitos o sobrinos han estado batallando con el miedo a la oscuridad por las noches, te tenemos una gran alternativa para apoyarlos junto a sus personajes favoritos: lámparas de Super Mario Bros que se ven geniales como parte de la decoración en la habitación pero también pueden ser una fuente de luz muy amigable.

Las siguientes ideas para fans de Super Mario Bros puedes encontrarlas actualmente para comprar desde México, ya sea en línea o en tiendas departamentales.

6 lámparas de Super Mario Bros para vencer el miedo a la oscuridad

|Crédito: Nintendo / Office Max

1. Lámpara de cubo

Este es uno de los diseños que se ha vuelto más popular para las lámparas de Super Mario Bros, y por buena razón. Se trata del icónico cubo o bloque misterioso, omnipresente en los videojuegos; emite luz suave y cuenta con sonido, funciona con pilas AAA.

2. Lámpara de Super Mario Bros con cubo

|Crédito: Nintendo

Si prefieres un diseño que explícitamente muestre al famosísimo plomero italiano, esta lámpara de mesa puede ser tu opción. La parte que se ilumina es el cubo, y tiene 3 niveles de brillo; se carga con USB.

3. Estrella de luz neón

|Crédito: Nintendo / Paladone

Por su originalidad y belleza, esta opción puede ser el regalo perfecto para un fan de Super Mario Bros. La lámpara de luz neón con forma de estrella es un montaje de pared con 24 centímetros de altura, que viene con cable USB.

4. Lámpara de Yoshi

|Crédito: Nintendo

Si te gusta mucho la opción de una luz neón, aquí tienes una lámpara con la figura de Yoshi y con este tipo de iluminación para el cuarto. La luz LED tiene 16 colores, puedes elegir tu favorito o dejar que se alternen.

5. Con personajes miniatura

|Crédito: Nintendo / Paladone

Para que no te decidas por uno solo, esta lámpara de Super Mario Bros incluye a 3 personajes que comúnmente vemos en la franquicia; tiene un "modo musical" en sincronización con la luz. Puede funcionar con cable USB o con pilas AAA.

6. Lámpara de Luigi

|Crédito: Nintendo

Finalizamos el listado con esta opción retro, súper original y que puede lucir mucho como lámpara de mesa. Es la figura de Luigi en pixeles, que ilumina de manera tenue y amigable.