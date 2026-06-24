6 rompecabezas de Super Mario Bros para regalar a un niño por el fin de ciclo escolar; son bonitos y didácticos

Ya estamos muy cerca del fin del ciclo escolar y, para todo estudiante de cualquier nivel, este es un logro que no se debe ignorar. Por si tienes un hijo, primito o sobrino de kinder o primaria que está a punto de terminar el año, a continuación te compartimos algunos rompecabezas de Super Mario Bros que no solo son bonitos y entretenidos sino también didácticos, pues promueven la destreza mental y el pensamiento lógico.

Los siguientes rompecabezas puedes encontrarlos para comprar en México, ya sea en línea o visitando tiendas físicas.

6 rompecabezas de Super Mario Bros para regalar por el fin de ciclo

|Crédito: Universal / Novelty

1. Panorámico 3 en 1

Comenzamos con un paquete que tiene 3 rompecabezas de diferentes tamaños y grado dificultad, los cuales funcionan de manera individual o se unen para formar parte de una imagen panorámica; tienen 24, 48 y 63 piezas. Cuenta con un sistema de armado progresivo, que puede ser muy útil para los niños que están experimentando con este tipo de entretenimiento.

2. Rompecabezas 4 en 1 de Super Mario Bros Galaxy, la película

|Crédito: Nintendo / Universal / Novelty

Aquí, literalmente, el paquete contiene 4 rompecabezas distintos que se arman de modo individual; cada uno consta de 60 piezas, lo cual resulta muy amigable para los niños. Las imágenes están inspiradas en la película de Super Mario Bros Galaxy: hay uno de Mario, de Peach, de Yoshi y de Bowser.

3. De 1000 piezas

|Crédito: Nintendo / Universal / Ravensburger

Si tienes un hijo o sobrino que esté terminando la primaria, este rompecabezas de Super Mario Bros puede ser un gran regalo de fin de ciclo escolar. Tiene 1000 piezas y se inspira directamente en la más reciente película del querido personaje de los videojuegos. Está hecho en un cartón extragrueso y su tecnología permite que cada pieza encaje de manera perfecta para una experiencia más satisfactoria.

4. Estilo retro

|Crédito: Nintendo / Ravensburger

Esta es una opción de estética retro que se adapta para un rango mayor de edades porque tiene 100 piezas y su diseño permite identificar las piezas de manera más sencilla.

5. Rompecabezas de Super Mario Bros en forma de cubo

|Crédito: Nintendo / Novelty

El diseño en forma de cubo es lo que vuelve especial a este rompecabezas, además de que representa una gran referencia para quienes son fans de los videojuegos; esto último aplica tanto para niños como para quienes han sido seguidores de la franquicia de Super Mario Bros desde hace años.

6. Mario Kart Rainbow Road

|Crédito: Nintendo / Usaopoly

Finalizamos el listado con un diseño que se inspira directamente en un escenario icónico de la franquicia de videojuegos. Tiene 1000 piezas y aparición de personajes como Peach y Bowser.