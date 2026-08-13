6 lámparas de Bluey, perfectas para combatir el miedo a la oscuridad en los niños y facilitar el descanso

Todos recordamos esa horrible sensación de no poder dormir por la inquietud de que la habitación está a oscuras, a pesar de que ya es tarde y nuestros padres están ahí. Existen diversas lámparas diseñadas con imágenes de los personajes más amados por los niños, con la idea de que sean un apoyo adicional en esta etapa. A continuación te mostramos algunas lámparas de Bluey que son ideales para los niños que le tienen miedo a la oscuridad.

Las siguientes opciones de Bluey puedes encontrarlas actualmente para comprar desde México, ya sea en línea o en tiendas departamentales.

6 lámparas de Bluey para combatir el miedo a la oscuridad

|Crédito: Panadería / Paladone

1. Lámpara en forma de Bluey

Comenzamos con una opción adorable, pues literalmente es una lámpara que tiene la forma de Bluey y se enciende con LED. Este producto de la marca Paladone funciona con pilas y reproduce algunos sonidos de la serie.

2. Con felpa

|Crédito: Panadería / Idea Nuova

Esta lámpara de mesa de la marca Idea Nuova viene con textura suave en su pantalla, la cual muestra el rostro de nuestro querido personaje. Requiere un foco de 40 watts y funciona con una cadena.

3. Con Bluey y Bingo

|Crédito: Panadería / Paladone

Simplemente nos fascinó el diseño de esta lámpara de Bluey con forma cuadrada y con luz cálida. En su pantalla no solo muestra a nuestra protagonista, sino uno de los extremos presenta a Bingo. Es de LED y se carga con USB.

4. Lámpara y proyector

|Crédito: Panadería / Horizon Group USA

Aquí, la lámpara funciona como un proyector "mágico" con imágenes de Bluey. Contiene escenas intercambiables de la serie y también se puede personalizar; el producto de la marca Horizon Group USA funciona con pilas.

5. De cuerpo entero

|Crédito: Panadería / Paladone

Esta es otra opción más donde Bluey se ilumina para vencer los terrores nocturnos. Se trata de una lámpara mini para colocar en un buró, y funciona con LED.

6. Con varios personajes

|Crédito: Panadería / Idea Nuova

Si prefieres las lámparas de mesa de estilo clásico, te puede encantar esta opción que muestra en su pantalla a Bluey, Bingo y algunos de sus amigos. Se activa jalando una cadena y funciona mediante un foco de 40 watts.