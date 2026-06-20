6 libros de Super Mario Bros para regalar en un cumpleaños; son didácticos y un obsequio muy original

Mario, Luigi y Yoshi hace mucho tiempo dejaron de ser personajes exclusivos de los videojuegos, para expandirse al cine y toda clase de productos. Si tienes una fiesta próxima y no sabes qué llevar de obsequio, a continuación te compartimos algunos libros de Super Mario Bros que le van a fascinar a tu hijo, primito o sobrino.

Los siguientes libros puedes encontrarlos para comprar en línea desde México ahora mismo o en algunas tiendas físicas.

6 libros de Super Mario Bros para regalar

|Crédito: Nintendo / Planeta

1. "Enciclopedia de Super Mario Bros"

Este es un regalo capaz de despertar la curiosidad de todo fan de Super Mario Bros. Además de contar la historia del icónico plomero de los videojuegos tiene ilustraciones históricas, entrevistas con quienes le han dado desarrollo en todos estos años, curiosidades y hasta trucos. Se conforma por 256 páginas, por lo que puede ser adecuado para niños con un nivel de lectura fluido.

2. "My Mario: Hello, Mario!"

|Crédito: Nintendo

Una opción hermosa y divertida para los niños más pequeños. Se trata de un libro interactivo cuyas páginas presentan a Mario haciendo diversas expresiones que son posibles gracias a diversos mecanismos con papel; viene acompañado con frases cortas para leer.

3. Libro de Super Mario Bros con actividades "Here we go!"

|Crédito: Nintendo / Random House

Es un libro de actividades y para colorear, que le garantiza al festejado muchas horas de entretenimiento. Entre sus retos se encuentra descifrar mensajes con código, juegos de unir puntos, laberintos y encuentra las diferencias. Viene con un lápiz que escribe en 4 distintos colores.

4. "Mario's Big Adventure"

|Crédito: Nintendo / Illumination

Aquí tenemos un libro para los niños que ya saben leer y que también se encuentran aprendiendo inglés. Está directamente inspirado en la adaptación cinematográfica de Super Mario Bros, por lo que se trata de una aventura con la que tu hijo o sobrino ya está familiarizado.

5. "The Big Coloring Book"

|Crédito: Nintendo / Random House

Este libro puede ser el tesoro de los niños que aman colorear y que además son fans de los videojuegos. Cuenta con 48 páginas e ilustraciones grandes, además de que se distingue por la calidad de su material.

6. Libro oficial de actividades de la película de "Super Mario Bros"

|Crédito: Nintendo / Illumination

Laberintos, páginas para colorear y sopas de letras son algunas de las actividades que ofrece este libro; también tiene elementos para recortar y pósters para decorar la habitación. Cuenta con 48 páginas.