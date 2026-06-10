7 libros de Toy Story para regalar en un cumpleaños; son novedosos, bonitos y didácticos

Las aventuras de Woody, Buzz y Jessie son capaces de conquistar a todas las generaciones: no importa si eras niño cuando salió la primera película o si estás esperando con tus hijos o sobrinitos a que salga la quinta. Si tienes una fiesta de cumpleaños infantil cercana, seguro alguno de los siguientes libros de Toy Story te parecerá el regalo perfecto.

Los libros que aquí te mostraremos se adaptan para diferentes edades, pero tienen en común que son didácticos y su diseño es hermoso. Los encuentras para adquirir en línea o en algunas tiendas físicas.

7 libros de Toy Story para regalar a niños y niñas

|Crédito: Disney / Editorial Planeta

1. "Toy Story 5. La novela oficial"

La nueva aventura que atestiguaremos en pantalla grande ya tiene su adaptación literaria. En las 160 páginas de este libro puedes descubrir qué pasará a partir de que "Bonnie" parece estar obsesionada con una tableta llamada "Lilypad". Contiene imágenes exclusivas con los nuevos personajes.

2. "Tesoro de cuentos Disney"

|Crédito: Disney / AMS Libros

Una colección con 18 historias protagonizadas por "Woody", "Buzz", "Betty", "Rex" y otros personajes. Son cuentos fáciles de leer, con grandes y hermosas ilustraciones.

3. "Mi primera biblioteca", con libros de Toy Story

|Crédito: Disney / PI Kids

Esta caja de libros de Toy Story contiene 12 volúmenes con hojas de cartón resistente, y cada uno está dedicado a un aprendizaje distinto. Por ejemplo, hay un libro que trata de formas, uno de colores y otro más sobre leer la hora.

4. Libro magnético

|Crédito: Disney / Novelty

Una opción creativa y fuera de lo común, pues se trata de un libro interactivo que viene con 60 figuras magnéticas que se adhieren a cada una de las páginas; con las figuras de personajes puedes contar historias y resolver actividades.

5. "Mi libro de texturas Toy Story"

|Crédito: Disney / Novelty

Esta es una gran opción para los más pequeños del hogar, perfecta para su primera lectura. Es un libro de exploración táctil con diversas texturas dentro de ilustraciones de personajes como "Buzz" y los aliens. Contiene 10 páginas.

6. "Mi primer libro de arte"

|Crédito: Disney / Planeta

Dibujos para colorear, collages, recetas para hacer pintura y otras actividades didácticas forman parte de este libro recomendado para niños de aproximadamente 5 años. Contiene 72 páginas.

7. Libro bilingüe de actividades

|Crédito: Disney / Larousse

No hay como aprender con tus personajes favoritos, por eso este libro puede ser una gran idea para los pequeños que están comenzando a identificar vocabulario en inglés. En sus 224 páginas contiene diversas actividades como colorear por número, por ejemplo.