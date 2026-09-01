3 juguetes de Bluey para que los niños aprendan a contar de manera fácil y divertida

Aprender a contar no tiene porqué ser complicado. Si bien este es uno de los primeros pasos para que los niños comiencen a descubrir cómo funciona el mundo que los rodea, para algunos pequeños puede sentirse como una tarea difícil, especialmente si no lo encuentran entretenido. Por ello, convertir el aprendizaje en un momento de juego puede marcar toda la diferencia, y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de Bluey, quien se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los niños. Bajo esta línea, aquí te compartimos 3 juguetes de la pequeña cachorrita Blue Heller para que los niños aprendan a contar de manera fácil y divertida mientras juegan.

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3 juguetes de Bluey para que los niños aprendan a contar mientras juegan

Si tu pequeño está aprendiendo a contar, estos tres juguetes de Bluey pueden convertirse en tus mejores aliados, especialmente si tu hijo es fan de la cachorrita y sus amigos; pues reforzarán su aprendizaje mientras juegan, exploran y se divierten. ¡Echa un vistazo a nuestras recomendaciones!

Juego de mesa de Bluey: números, cuenta y traza

Como su nombre lo indica, este juego de mesa es perfecto para que los pequeñitos aprendan a contar e identificar números de manera divertida. Además, cuenta con diversas herramientas para que también vayan practicando su trazo. Se trata de un juego que no sólo les ayudará a aprenderse los números, sino que también es bueno para la coordinación, memoria y demás habilidades cognitivas.

Juego de mesa de Bluey para aprender a contar | Crédito: Novelty Corp

Laptop de Bluey

Esta computadora portátil de Bluey es divertidísima, pues cuenta con diversos juegos inspirados en los personajes favoritos de la serie animada. A través de estos, los niños no sólo practicarán los números sino que también podrán introducirse a la lectura, además de contar con otras actividades divertidas, como el baile y la imitación de frases de Bluey, Bingo, Muffin, Chloe, Honey y demás animalitos del programa.

Computadora portátil de Bluey para aprender a contar | Crédito: VTech

Caja registradora de Bluey

Este juguete es para edades más avanzadas, ya que recrea de forma divertida una situación cotidiana de compra y venta. A través de esta simulación, los pequeños fomentan el juego de roles, mientras que su caja registradora les permite practicar operaciones matemáticas sencillas para que aprendan a contar con agilidad mientras cobran y dan el cambio.