4 capítulos de ‘Paw Patrol’ y ‘Bluey’ para que los niños entiendan las responsabilidades de tener una mascota

'Paw Patrol' y 'Bluey' son dos alternativas de series infantiles donde los pequeños pueden aprender todo tipo de lecciones de forma sencilla, permitiendo que puedan entender diversos temas sobre valores y que las acciones negativas van a tener una fuerte consecuencia.

Si tus niños tienen ganas de un perrito o gatito, no temas, te dejaremos 4 capítulos que puedes colocarles para que entiendan las responsabilidades de una mascota, una gran forma de enseñarles lo que implica tener un animal en casa.

4 capítulos de Paw Patrol y Bluey para entender la responsabilidad de una mascota

La responsabilidad de una mascota es algo muy grande, una decisión que en muchas ocasiones no suele ser considerada por los pequeños, cuando en realidad los animales requieren de alimentos, atención, educación y salud. Para que los niños de tu casa lo entiendan, ponles los siguientes 4 capítulos de 'Paw Patrol' y 'Bluey':

"Los cachorros salvan a un gatito de la ciudad" de Paw Patrol

La historia se basa en que Cali es la gatita de la alcaldesa, animal que constantemente se escapa o por su curiosidad se suele meter en intensos problemas. Por lo que se escapa en el Paw Patroller a la montaña, donde inicia toda la aventura. Es una gran forma de explicarle a los pequeños que los animales requieren de mucha atención, ya que pueden asustarse y ellos nos necesitarán para salir adelante.

"Shaun" de Bluey

Bluey y Bingo piden tener una mascota a su papá, quien ante la situación decide crear un emú con su propia mano, un animal que era caótico en todo momento. Aunque en un inicio parecía algo divertido, rápidamente la situación se vuelve insoportable, ya que descubren que requieren de mucho cuidado los animales, además de que en muchas ocasiones debemos lidiar de las travesuras.

"Los cachorros salvan a la mascota de la clase" de Paw Patrol

La aventura de Paw Patrol empieza cuando la mascota de la clase se extravía de forma inesperada, por lo que los personajes deben aprovechar las pistas para poder encontrar al pequeño animal. Con toda la aventura, es una gran lección para que los niños de la casa entiendan que son ejemplares que merecen de respeto y cuidado diario.

"Imitador" de Bluey

El pequeño perrito azul se encuentra a un pájaro herido en el jardín, al que llevan rápidamente al veterinario para darle atención médica, lamentablemente no logra sobrevivir, siendo un episodio conmovedor para todos, ya que es una forma de demostrar lo que implica el cuidado de su salud y lo complejo de asimilar el ciclo de vida de las mascotas.