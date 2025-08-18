Bluey | La tortuga
Bingo encuentra en el parque una pequeña tortuguita que alguien olvidó. Ella se encariñará y jugará con ella cada vez que le toque ir al parque con su papá.
Un niño olvidó su pequeña tortuga de peluche en el parque. Bingo y otro pequeño niño la usarán para jugar con ella cada vez que les toque ir a pasear. Con el tiempo ambos niños se encariñarán mucho con la tortuga y se la querrán llevar a casa. Sin embargo, sus padres tienen una lección importante que mostrarle.
