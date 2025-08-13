Bluey | Tina

Papá le pide a Bluey y Bingo recoger sus platos después de desayunar. Bluey y Bingo no tienen ganas de hacerlo y le piden ayuda a Tina, su enorme y fuerte amiga invisible. Las niñas ponen a Tina a controlar a sus padres para que así ellas no tengan que limpiar, recoger ni bañarse. Lo que Bluey y Bingo no saben es que hay una razón muy importante para hacer todas esas cosas que mamá y papá les piden.

Disfruta de más capítulos de Bluey aquí.