Bluey | Las escondidas

Es hora de jugar juntos a las escondidas, pero hay un problema, Bluey siempre olvida lo que estaba jugando. Ella promete no olvidarlo esta vez, pero la verdad, es imposible con tantas cosas que ver y jugar. Con el tiempo, Bluey olvidará que estaba buscando a su familia, ¿logrará concentrarse?

Caricaturas para niños
