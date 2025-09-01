inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Kidsiete
Video

Bluey | Fin de Semana

Bingo encuentra un insecto hoja en el jardín, mientras juega con papá y Bluey. Ella intenta que Bandit vea lo que ha descubierto, pero él está muy distraído.

Compartir
  •   Copiar enlace

¡Llegó el fin de semana! Bluey, Bingo y Bandit jugarán todo el fin de semana. Todo el día se la pasan jugando, pero mientras Bingo escapaba de papá, se encontró una hoja que caminaba. Ella llamó a su padre, pero él estaba tan distraído jugando con Bluey que no la escuchó y no pudo verla. Al finalizar el día, Bingo está triste porque su papá no le hizo caso.

Caricaturas para niños
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×