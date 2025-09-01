Bluey | Fin de Semana

¡Llegó el fin de semana! Bluey, Bingo y Bandit jugarán todo el fin de semana. Todo el día se la pasan jugando, pero mientras Bingo escapaba de papá, se encontró una hoja que caminaba. Ella llamó a su padre, pero él estaba tan distraído jugando con Bluey que no la escuchó y no pudo verla. Al finalizar el día, Bingo está triste porque su papá no le hizo caso.