Bluey | La piscina

Es un caluroso día de verano y la familia Heeler tiene mucho calor. Bandit lleva a Bluey y Bingo a la alberca para refrescarse un rato. El problema es que papá siempre piensa en la diversión y olvidó todas las cosas esenciales para nadar. Por suerte, aunque las niñas consideran que Chilli es aburrida, descubrirán que las cosas que muchas veces lo parecen, pueden ayudar a pasar un buen rato.