Bluey | La playa
La familia de Bluey tiene un divertido día de playa, lleno de castillos de arena, olas, una caracola, una mamá que perseguir y muchos obstáculos en el camino.
Bluey y su familia dan un paseo a la playa, pasan una tarde muy divertida, llena de castillos de arena, olas y una casa de campaña. Todo parece ser muy divertido hasta que Bluey descubre que a mamá le gusta dar paseos sola y se propone seguirla. Mientras sigue las huellas de Chilli, se encuentra obstáculos y una serie de encuentros fuera de este mundo.
Galerías y Notas Azteca 7