Bluey | Hotel

Bandit juega al hotel con Bluey y Bingo, las pequeñas organizan todo para que su huésped se sienta cómodo y descanse. Las pequeñas toman en serio su papel y le dan el mejor trato que papá pudiera tener. Elige su habitación y cargan sus maletas, pero Bingo (la ayudante) causa muchos desastres, así que Bluey debe de detenerla antes de que el huésped se moleste y abandone el hotel. Las órdenes de Bluey siguen avanzando hasta que Bingo se molesta y deja el juego, entonces Bandit debe enseñarle una lección a Bluey, aprender a escuchar a los demás y dejar que Bingo tome sus propias decisiones.

