Bluey | Globo arriba

Bluey y Bingo tienen su último globo para jugar. Chilli las pondrá a jugar globo arriba, el juego donde el globo, no puede tocar el piso. Las niñas están divertidas hasta que su mamá tiene que irse para hacer cosas de la casa, es ahí cuando llega Bandit. Su padre sabe hacer el juego más divertido, pero a la vez, mucho más complicado, incluso, ¡pone el último globo en riesgo!