Bluey | Globo arriba
Bluey y Bingo juegan globo arriba, pero para que sea más divertido necesitan de los trucos de Bandit. Lo único malo es que si el globo toca el pasto, revienta.
Bluey y Bingo tienen su último globo para jugar. Chilli las pondrá a jugar globo arriba, el juego donde el globo, no puede tocar el piso. Las niñas están divertidas hasta que su mamá tiene que irse para hacer cosas de la casa, es ahí cuando llega Bandit. Su padre sabe hacer el juego más divertido, pero a la vez, mucho más complicado, incluso, ¡pone el último globo en riesgo!
