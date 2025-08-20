inklusion logo Sitio accesible
Bluey | La final

Hay un partido y Bluey, Bingo, Lucky y Chucky verán el juego con sus papás. Para Bluey es fácil elegir un equipo, pues mamá y papá le van al mismo, pero Chucky no puede decidir. El papá de Chucky le va a bermellón y su mamá al azul. Chucky está muy preocupado porque no sabe con quién ver el partido.

Caricaturas para niños
