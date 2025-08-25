inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Televisión

Bluey y Bingo van a la farmacia con su papá para buscar unas vitaminas. Cuando llegan al lugar, descubren que la farmacia tiene circuito de televisión y pueden aparecer en la pantalla. Curiosamente, varios de sus amigos están ahí y juntos jugarán y emprenderán la búsqueda para encontrar a Coco que fue ahí para ver al doctor.

Caricaturas para niños
