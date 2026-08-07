Bluey y Paw Patrol: 4 capítulos ideales para que los niños aprendan la tolerancia a la frustración este regreso a clases 2026

Es oficial, el regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, este es un momento cuando los niños deben tener más herramientas para afrontar las situaciones que se le presenten, es por eso que en esta ocasión te presentamos los mejores capítulos de Bluey y Paw Patrol para que los infantes aprendan a tolerar la frustración.

Bluey y Paw Patrol: Capítulos para que los niños aprendan la tolerancia a la frustración

Estos episodios no solo son divertidos sino que brindan una de las herramientas más importantes para la vida ya que los pequeños sabrán cómo afrontar situaciones en momentos vulnerables.

Capítulos de Bluey: “La bici”

Este capítulo es ideal para los pequeños que están comenzando a aprender a andar en bicicleta. En este episodio Bluey y sus amigos se frustran demasiado porque tienen complicaciones para subirse y usar los pedales. Sin embargo, conforme pase el tiempo descubrirán que los buenos resultados requieren práctica y muchos intentos y que no pasa nada porque algo no salga “a la primera”.

Capítulos de Bluey: Pastel de Pato

Este episodio es ideal para que los niños aprendan la tolerancia a la frustración ya que Bandit tiene toda la intención y entusiasmo para hacer un pastel de cumpleaños muy especial para Bingo. Sin embargo, el proceso no será nada fácil y cometerá algunos errores por lo que el pastel se deformará. Esto enseñará a los niños que los adultos también se equivocan y manejar la frustración es importante para que todo salga bien.

Capítulos de Paw Patrol: “Concurso de talentos”

En este episodio Marshall siente una gran presión y frustración por estar sobre el escenario y no tener que fallar en su canto frente al público. Esta escena es muy poderosa ya que los niños descubrirán lo importante que es calmar los nervios para poder relajarse y entregar lo mejor de ellos mismos.

Capítulos de Paw Patrol: Campistas cubiertos de jarabe pegajoso

En este espisodio algunos personajes y campistas quedarán totalmente atrapados en un líquido pegajoso por lo que Ryder y los demás cachorros tendrán que acudir a su rescate, a pesar de que no será una tarea sencilla solo con la tolerancia a la frustración podrán lograr la misión. Esto enseña a los niños que el esfuerzo en equipo y mantener la calma hace que todo salga bien.