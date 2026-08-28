Calendario escolar de Masha y el Oso en PDF para imprimir | De lunes a viernes y GRATIS

Organizar las actividades de los niños en este regreso a clases 2026, puedes ser mucho más sencillo con herramientas didácticas, como los calendarios escolares en los que podrán ir anotando los pendientes que tienen y así evitarán que las tareas se les pasen. Y para que se sientan entusiasmados al hacerlo, los diseños con personajes como Masha y el Oso quedan estupendos.

Masha y el Oso podrían mejorar el hábito de la responsabilidad en el regreso a clases 2026 con estos calendarios para imprimir

Además de forrar las libretas con sus caricaturas preferidas y comprarles mochilas nuevas, es muy importante que los niños tengan presente sus actividades planificadas para que no incumplan en ninguna. Esto porque si bien hay algunas cosas que pueden aprenderse de memoria, el estrés de los primeros días implica el riesgo de que se les pasen algunos deberes.

Así que una buena alternativa para prevenir regaños de los profesores y puntos negativos en su historial, es con calendarios semanales que tengan diferentes casillas para que vayan llenándolas cada que vuelven de la escuela. Y para que no lo sientan como una obligación aburrida, está la opción de imprimirles diseños con Masha y el Oso, que combinen con la decoración de sus cuartos y con el resto de útiles.

¿Cómo imprimir calendarios para la escuela de Masha y el Oso? Tips para que sean funcionales

El paso a paso para imprimir estos diseños es muy sencillo y no te tomará más de 10 minutos. Lo único que hay que hacer es descargar este archivo PDF y ajustarlo a las medidas de las hojas; aquí tendrás la oportunidad de elegir si lo quieres en horizontal y en tamaño XL, o bien, mediano para imprimir dos por hojas.



El papel también es una elección importante y deberá estar basada en el uso que quieras darle a estos calendarios escolares de Masha y el Oso. Para pegarlos en la pared e irlos cambiando con la semana, las hojas bond funcionan excelente. En cambio, si quieres que los niños lleven estos recordatorios en la mochila, es mejor que la impresión sea en opalina, ya que así resistirá bien a los movimientos bruscos.

