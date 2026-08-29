4 capítulos de Bluey para que los niños aprendan a tener paciencia con sus hermanos menores

La convivencia con los hermanos menores no siempre es perfecta: a pesar de todo el amor y complicidad, siempre surgen los desacuerdos naturales entre dos niños que están creciendo. Algo así ocurre entre Bluey y Bingo, las protagonistas en una de las series más amadas en la actualidad. A continuación te presentamos algunos capítulos de Bluey que ejemplifican este vínculo e invitan a tener paciencia con los más pequeños.

4 capítulos de Bluey que hablan a los niños sobre tener paciencia con los hermanos menores

1. "Mariposas"

Es un episodio que rompe un poquito el corazón porque aquí, por influencia de su amiga Judo, Bluey deja solita a Bingo y esta última se pone triste. Corresponde a nuestra protagonista de color azul poder recapacitar, encontrar una manera de jugar con paciencia y sin excluir a su hermana, y también enmendar su error.

2. "Peluquería"

|Crédito: Panadería

En este capítulo, Chilli le enseña a Bluey a "encontrar sus oídos" mientras Bingo "encuentra su voz"; es decir, la hermana mayor tiene que aprender a dejar que la menor se exprese a su manera y a su ritmo, aunque se trate de un juego. Todo esto sucede mientras ambas juegan a que tienen una peluquería y sus papás son los clientes.

3. "El espectáculo"

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Aquí, Bluey debe utilizar su paciencia para apoyar a Bingo, quien se encuentra sensible tras haber "arruinado" un momento especial en el Día de la Madre. La hermana mayor tiene que ayudar a la menor a volver a encontrar la confianza en sí misma y que de esta manera el show que montaron para sus padres sea perfecto.

4. "Helados"

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Es otro de los mejores capítulos de Bluey para mostrar la paciencia hacia los hermanos menores, a través de una anécdota muy sencilla. Bandit le compra helados a Bluey y Bingo, pero ellas comienzan a pelear porque una quiere probar el cono de la otra y la envidia se hace presente. Aquí les toca aprender una valiosa lección a ambas.