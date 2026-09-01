4 capítulos de ‘Bluey’ para que los niños aprendan la importancia de la higiene bucal

La higiene bucal no solamente es una cuestión estética, ya que son pequeñas acciones que te ayudaran a cuidar la salud de tus dientes, evitando hacer incomodas visitas al dentista. Si quieres que tus hijos entiendan el tema, puedes colocarle algunos capítulos de Bluey, donde se hablan del tema de forma divertida.

Para que se los puedas poner a tus niños, te detallaremos 4 opciones que son divertidas, además de ser una forma sencilla de que tus hijos entiendan mejor la lección.

4 capítulos de Bluey para entender la relevancia de la higiene bucal

Es posible encontrarnos con capítulos en los que se enseñen a los niños a lavarse los dientes, pero es importantes que los pequeños entiendan la importancia de la higiene bucal, de esta manera ellos tendrán una mayor iniciativa de hacer. Para que los pequeños lo entiendan mejor, considera ponerles los siguientes episodios de Bluey:

Robo Bingo

Chili le intenta enseñar a un robot a lavarse los dientes, usando medidas muy especificas para que lo pueda lograr, aunque le resulta difícil en un inicio, al poco tiempo logra hacerlo usando una técnica divertida. Además de detallar cómo los pequeños lo pueden hacer, es una gran forma de mostrarles la razón por la que debemos tener el hábito.

El mercado

Toda la trama empieza cuando el pequeño Bluey pierde un diente de leche, por lo que recibe la inesperada visita del hada de los dientes, recibiendo dinero de por medio. Aunque toda la historia da otro giro, es una forma de mostrarle a los niños la relevancia de cuidarlos, en especial cuando se trata de dientes definitivos.

Gecko o lagartija pegajosa

Toda la historia gira en torno a que los pequeños deben salir a tiempo de casa, pero están jugando a la lagartija pegajosa, durante esos momentos Bingo recuerda que debe lavarse los diente. Aunque la trama no se enfoca en la higiene bucal, es una gran técnica para inculcarle a los pequeños la relevancia de ese paso en su rutina diaria.

Mini Bluey

En el episodio, las pequeñas muestran su rutina diaria, demostrando lo que implica para ellos hacer la limpieza dental, además de ser un gran incentivo para ser independientes en acciones cotidianas con la finalidad de que ellos se sientan grandes.