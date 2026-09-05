4 capítulos de Masha y el Oso que enseñan a los niños a tener confianza en sí mismos

La infancia es quizá la etapa más importante de la vida, pues es en estos primeros años de vida que las personas desarrollan sus capacidades intra e interpersonales, siendo la confianza una de las más esenciales, pues no todos crecemos al mismo ritmo, por lo que la manera en que descubrimos y experimentamos el mundo es muy distinta.

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Hoy en día hay caricaturas infantiles como Masha y El Oso que cuentan con grandes aventuras, donde en cada una de ellas ambos personajes viven grandes lecciones donde al final de cada uno tenemos una reflexión así como grandes experiencias, por lo que te compartiremos algunos de los mejores capítulos que le ayudarán a los niños a tener confianza en sí mismos.

Capítulos de Masha y El Oso que ayudan a los niños a tener mayor seguridad en sí mismos