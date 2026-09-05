4 capítulos de Masha y el Oso que enseñan a los niños a tener confianza en sí mismos
Estos son algunos de los capítulos de Masha y el Oso que pueden ayudar a tus hijos a que se tengan más confianza.
La infancia es quizá la etapa más importante de la vida, pues es en estos primeros años de vida que las personas desarrollan sus capacidades intra e interpersonales, siendo la confianza una de las más esenciales, pues no todos crecemos al mismo ritmo, por lo que la manera en que descubrimos y experimentamos el mundo es muy distinta.
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Hoy en día hay caricaturas infantiles como Masha y El Oso que cuentan con grandes aventuras, donde en cada una de ellas ambos personajes viven grandes lecciones donde al final de cada uno tenemos una reflexión así como grandes experiencias, por lo que te compartiremos algunos de los mejores capítulos que le ayudarán a los niños a tener confianza en sí mismos.
Capítulos de Masha y El Oso que ayudan a los niños a tener mayor seguridad en sí mismos
- El Hit del Momento: En este capítulo Masha descubre que sus amigos son muy talentosos y en un intento de Oso por conquistar a Osa, forman una banda de rock con sus amigos donde se dan cuenta de que todos tienen derecho a brillar y participar en lo que les gusta, lo que fomenta la empatía y el valor individual.
- Primera vez en primer grado: Aquí podemos ver a Masha yendo a la escuela por primera vez, donde aprende que sentir nervios por las cosas nuevas ante lo desconocido es algo muy normal, pero que descubrir estas es una aventura divertida y que todos pasamos por ello.
- No subestimes al adversario: Masha y sus amigos participan en un partido donde deben de poner a prueba el valor del trabajo en equipo, el esfuerzo a y cómo mantener la seguridad sin caer en el exceso de confianza, pues aunque sean buenos, no deben de confiarse y deben de respetar al rival.
- Sin Miedo a Nada: En este episodio Masha se espanta por algunas cosas cotidianas que su propia imaginación exagera, aunque finalmente logra mantener la calma y darse cuenta de que en realidad era su percepción la que le hacía sentirse así.