4 capítulos de Masha y El Oso que enseñan a los niños a expresar sus sentimientos
Estos son algunos de los capítulos de Masha y El Oso que debes de ver en familia.
Para muchos niños puede ser complicado hablar sobre sus sentimientos, pues hay muchas emociones que para ellos son nuevas, lo que podría hacer que no encuentren vocabulario o espacio para procesar lo que en realidad quieren decir.
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Hoy en día hay algunas caricaturas como Masha y El Oso que ayudan a los chicos que el tener confusión en sus ideas es algo completamente normal y por otro lado, le recuerdan a los adultos que la niñez está llena de procesos y cambios, donde hay todo un mundo pasando por la imaginación de los más chicos.
Capítulos de Masha y El Oso que le ayudan a los niños a expresar sus emociones
Dentro de los grandes capítulos de Masha y El Oso podemos encontrar capítulos que a través de escenas muestran lo que es esta etapa de la vida.
- Día de Mermeladas: En este capítulo podemos ver a Masaha desesperándose al intentar preparar dulces, aunque al final terminó jugando con Oso y preparando una mermelada, dejando ver el paso del enojo a la diversión con muchas expresiones.
- El Grito de Victoria: Esta historia nos trae a Oso, quien construye una cancha de tenis para impresionar a Osa. Aunque finalmente aparece el Oso del Himalaya para presumir sus habilidades arruinando el plan de Oso. Finalmente organizan un torneo donde Oso es el ganador, mostrando lo que ha sido para él todas las emociones.
- Cuentos de Miedo: Tras ver una película de terror, Masha comienza a experimentar miedo en cosas cotidianas y comunes, por lo que tras entender que lo que sentía era a causa de la película, poco a poco descubre que en realidad no pasaba nada malo.
- Un cumpleaños olvidado: Masha espera celebrar su cumpleaños junto a sus amigos, pero estos están distraídos y ocupados lo que finalmente la pone triste al pensar que se han olvidado de su día especial aunque finalmente todo se trataba de un plan para celebrar su día especial, lo que enseña cómo muchas veces las personas no ven el mundo como nosotros y hay más de lo que en verdad hay.