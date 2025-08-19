Espacio | Bluey
Mackenzie juega con sus amigos al espacio y a él le tocó ser el jefe científico. Su curiosidad lo llevará a investigar un agujero negro. ¿Qué encontrará?
Los chicos juegan al espacio. Todos van a bordo de una nave espacial que se dirige a Marte. A Mackenzie le tocó ser el jefe científico y no está de acuerdo con viajar a Marte. Él quiere ir a investigar un agujero negro. Sus amigos no logran convencerlo de ir a Marte y está molesto porque no se le toma en cuenta. Al final consigue jugar a lo que él quiere y viajar a través del agujero negro, ¿qué encontrará?
