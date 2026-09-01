5 juguetes de Harry Potter sin pantallas que estimulan la creatividad en los niños y la convivencia en familia

La saga del niño mago tiene una gran particularidad: logra enamorar a distintas generaciones y brinda un tema en común dentro de familias enteras. Si tienes hijos, primos o sobrinos que ya le agarraron el gusto a esta historia, enlistamos a continuación algunos juguetes de Harry Potter sin pantallas que no solamente estimulan la creatividad sino fomentan la convivencia.

Los siguientes productos de Harry Potter puedes encontrarlos actualmente para comprar en México, ya sea en línea, en jugueterías, tiendas de autoservicio o tiendas departamentales.

5 juguetes de Harry Potter sin pantallas, que estimulan la creatividad

|Crédito: Warner Bros / Lego

1. Set de construcción de Ceremonia del sombrero seleccionador

Comenzamos la lista con un set de construcción amigable para niños, con solo 124 piezas y apto para mayores de 7 años. Entre los sets de Lego dedicados a Harry Potter, para fomentar la creatividad destacan aquellos que contienen figuras de personajes, pues invitan al juego colaborativo y al desarrollo de historias.

2. Juego para crear figuras con cuentas

|Crédito: Warner Bros / Perler

Es un set de Perler, marca que permite crear figuras de apariencia pixelada a partir de cientos de cuentas de colores que se colocan sobre un tablero y luego se planchan. Puede garantizar horas de diversión para tus hijos o sobrinos lejos de las pantallas, siempre y cuando tengan al menos 12 años y jueguen con supervisión. Contiene más de 4,000 cuentas y varios patrones para seguir.

3. Juego de mesa, "¿Qué soy?"

|Crédito: Warner Bros. / Novelty

Nada para facilitar la convivencia en la familia o incluso ayudar a desarrollar habilidades sociales como los juegos de mesa. Este ejemplo consiste en que adivines qué tarjeta de personaje contiene la banda que llevas en la cabeza, lo cual puedes logra haciendo preguntas. La creatividad interviene aquí a la hora de hacer estrategia y pensar mediante qué cuestionamientos puedes llegar a la respuesta.

4. Clase de pociones en miniatura, uno de los más originales juguetes de Harry Potter sin pantallas

|Crédito: Warner Bros / MGA’s Miniverse

Precisión, paciencia y mucha curiosidad es lo que necesitas para dar forma a tu propio set de clase de pociones, como las que vemos en las películas de Harry Potter. Este juego de MGA's Miniverse permite hacer realidad un escenario en miniatura, con todo y pociones de creación propia; tiene más de 100 accesorios. Se recomienda para niños de al menos 8 años, con supervisión.

5. Juego de Polly Pocket y Harry Potter

|Crédito: Warner Bros. / Mattel

Volvemos a la creación de historias mediante figuras de colección. Nos encantó este set de Polly Pocket con la imagen del icónico castillo de Hogwarts, lleno de detalles, así como 5 personajes listos para comenzar a imaginar historias. Por eso es uno de los mejores juguetes de Harry Potter para fomentar la creatividad.