6 juguetes de Paw Patrol para desarrollar la motricidad fina en los niños y son perfectos para divertirse en vacaciones de verano 2026

Aunque a veces sea difícil de percibir para los adultos, hay juegos y objetos que no solo provocan diversión en los niños sino les dejan una enseñanza o les invitan a desarrollar una habilidad. Con esa idea en mente, a continuación te compartimos algunos juguetes de Paw Patrol que son perfectos para la motricidad fina.

Este concepto se refiere a la coordinación de músculos, huesos y nervios para hacer movimientos precisos y pequeños, como recoger un objeto de menor tamaño del suelo, explica Medline Plus. Entre los mejores juguetes para desarrollar la motricidad fina están los rompecabezas, sets de construcción, juegos para empezar a manipular herramientas o la plastilina, por mencionar ejemplos.

6 juguetes de Paw Patrol para desarrollar la motricidad fina

|Crédito: Spin Master / Novelty

1. Torre de madera

Comenzamos el listado con un set de piezas de madera de la empresa Novelty, el cual tiene imágenes de Paw Patrol y presenta 3 funciones distintas: un juego de memoria, un dominó y una torre donde cada movimiento cuenta para poder mantener el equilibrio.

2. Set de sellos de madera, uno de los más originales juguetes de Paw Patrol

|Crédito: Spin Master / Melissa & Doug

Este es un juego muy original y atractivo para los niños que adoran las manualidades y los objetos de papelería. Es un set de la marca Melissa & Doug que tiene 25 sellos de madera con imágenes de Paw Patrol, las cuales se pueden plasmar en diferentes tipos de papel; también incluye un bloc de actividades, tinta lavable y marcadores.

3. Rompecabezas 3 en 1

|Crédito: Spin Master

Un divertido y espectacular rompecabezas panorámico que consta de 3 partes que se arman de manera independiente: la primera tiene 24 piezas, las otras poseen 48 y 63.

4. Torre de vigilancia

|Crédito: Spin Master

No nos puede faltar un juguete con diversos botones atractivos y lleno de color. Es una torre de vigilancia con figuras miniatura de Paw Patrol, el cual incluye luces y sonidos; las figuras son de Chase, Rubble, Marshall y Skye.

5. Libro magnético

|Crédito: Spin Master / Novelty

Cada una de las 56 figuras magnéticas puede acomodarse en las páginas de este libro de cuentos, que no solo estimula la motricidad fina sino también la creatividad.

6. Libro con botones de sonido

|Crédito: Spin Master / PI Kids

Aquí, los 39 botones de sonido ayudan a narrar mejor las historias del libro. Ayuda a relacionar las palabras con sonidos y también desarrolla la comprensión lectora.