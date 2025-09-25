Revelan inesperado dato de “Las guerreras k-pop”

Las plataformas de streaming se han convertido en uno de los medios de entretenimiento más importantes de los últimos años. Es en una de estas que la película “Las guerreras k-pop” está destacándose en la actualidad y no deja de sumar admirados que se suma a la ola del furor por su trama.

“Es una película mediocre”, crítica de Javier Ibarreche a la película Emilia Pérez [VIDEO] Javier Ibarreche lanza fuerte crítica a la película Emilia Pérez, tras ser nominada 13 veces a los premios Oscars.

Las series y películas que tienen orígenes ligados al anime, manga y cultura k-pop se han instalado desde hace años, y con mayor presencia en la última década, como productos orientales que saben captar la atención del mundo entero. Así es como cada vez son más las producciones de estos géneros que llegan a los mercados internacionales y cautivan a multitudes.

¿De qué trata Las guerreras k-pop?

El filme “Las guerreras k-pop” es una película que mezcla la esencia de la cultura k-pop y del anime para ofrecer una producción de 96 minutos verdaderamente atrapante. Puede verse en la plataforma de streaming Netflix y fue estrenada a fines del mes de agosto.

“Las guerreras k-pop” es un filme que tiene como protagonistas a Rumi, Mira y Zoey que se presentan como grandes estrellas del k-pop pero, cuando bajan del escenario, se encargan de enfrentar a feroces demonios. Estas heroínas se encargan de cuidar a los humanos de temibles amenazas, poniendo por delante sus particulares habilidades y poderes secretos.

¿A qué se debe el furor por Las guerreras k-pop?

Más allá de que la propuesta de los directores Maggie Kang y Chris Appelhans ofrece a personajes que se llevan todas las miradas, tanto en su faceta de guerreras como en la de estrellas de la música, el filme ha causado un gran furor por varias particularidades. Una de ellas tiene que ver con las canciones que han sabido cautivar a espectadores de distintas edades. Como ejemplo más destacado se encuentra la canción “Golden” que llegó al puesto N°1 en la lista de Billboard Hot 100.

Otro punto distintivo de la película es que le da una gran importancia a los fanáticos, tanto aquellos ficticios que forman parte de la cinta como de quienes en la vida real están frente a la pantalla. “Las guerreras k-pop” ha logrado encontrar el equilibrio perfecto entre la acción, el furor que causan las estrellas de la música y las emociones que viven quienes son fanáticos de verdad. No hay dudas de que el filme está grabándose a fuego en la historia del entretenimiento y por algo Netflix la destaca como el más visto en la historia de la compañía.