4 series ideales para ver con tus hijos más pequeños que tienen la misma esencia familiar como Bluey y que pocos conocen

Bluey es una serie muy recomendada para que la vean niños de 2 a 6 años de edad, y es que en la historia se fomentan valores conforme la familia de la cachorrita va creciendo junto con ella y su hermana Bingo; sin embargo, aquí te diremos cuáles son las 4 series que tienen la misma esencia familiar de la canina azul y que pocos conocían.

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4 series ideales para ver con tus hijos que tiene la esencia de Bluey

Sarah y Pato

Una de las series que se recomienda ver con tus hijos si tienen de 2-5 años de edad es la de Sarah y Pato. Esta caricatura trata sobre las aventuras sencillas de una niña de 7 años y su mejor amigo, que es el pato, ambos explorarán el mundo. En la trama no hay villanos, ni problemas, esta dupla se encarga de disfrutar de los momentos que viven; y se recomienda mucho ya que fomenta la paciencia y la observación.

Puffin Rock

Puffin Rock es una serie ideal si es que quieres disfrutar de algo visualmente relajante y hermoso. Esta historia se centra en las aventuras de Oona y su pequeño hermano que se llama Baba, ambos viven en una isla de Irlanda.

Esta serie cuenta con una narrativa bastante bonita y suave, además los capítulos se centran en la curiosidad de ambos niños por la naturaleza y la relación entre hermanos; además se recomienda ver la caricatura justo antes de dormir ya que no tiene sonidos estridentes y luces parpadeantes que puedan alterar el sueño de los más pequeños.

Hey Duggee

Hey Duggee tiene la misma esencia familiar como Bluey, esta historia se centra en un perro muy grande que se llama Duggee, este canino dirige un club, donde un grupo de animales deben aprender a hacer cosas nuevas para poder ganar insignias. Esta historia fomenta el trabajo en equipo y sobre todo, en cómo resolver los problemas que se vayan presentando, pero de una forma muy creativa, además promueven los valores de la amistad y el afecto.

Daniel Tigre y su mundo

Terminamos con Daniel Tigre y su mundo, una serie que se asemeja mucho a Bluey en temas como inteligencia emocional. Esta caricatura se centra en Daniel, un pequeño Tigre que tiene que afrontar situaciones como: ir al doctor, manejar la frustración cuando algo no le sale bien y compartir sus juguetes.

Los papás podrán ver esta serie ya que se ocupan canciones cortas y muy pegajosas, las cuales enseñan estrategias para manejar las emociones, es una historia bastante calmada que ayuda a los más pequeños a ponerle nombre a todo lo que sienten sin temor a nada.

