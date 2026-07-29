Los 4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Masha y el Oso’ ideales para cuando tus hijos dicen “estoy aburrido” en vacaciones

La mayor parte del tiempo, las vacaciones son sinónimo de diversión, pero para los niños también llega a haber momentos tediosos, lo que los lleva a decir una y otra vez que están aburridos. Si tu hijo ya empezó con esa canción, es momento de inspirarlo a fomentar su imaginación, su creatividad y crear juegos en familia, y ninguna opción es mejor que dos de las caricaturas infantiles más famosas de todos los tiempos: Bluey y Masha y el Oso.

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Estos 4 episodios te pueden ayudar a inspirar a los niños para que no se aburran en vacaciones

Aquí te dejamos los mejores episodios de estas dos estupendas series infantiles para ver con los niños y sacar ideas para jugar juntos en casa:

1. Bluey: "Hotel": No solo se puede jugar con juguetes

Sabemos que el desorden es algo que te puede sacar un poco de tus casillas, pero a veces permitir que construyan con su imaginación un fuerte o un hospital con los cojines y cobijas de la casa es lo mejor que podemos hacer. Este capítulo de Bluey los motivará a crear sus propias mini aventuras en su casa con lo que tienen a la mano.

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2. Bluey: “Campamento”: Puedes hacer nuevos amigos

Si tú y tus hijos salieron de vacaciones y aun así dicen estar aburridos, Bluey les puede enseñar que hacer amigos en las vacaciones puede ser de lo más divertido. Conocer nuevas personas les ayudará a crear recuerdos que durarán por siempre y a no tener miedo a convivir.

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3. Masha y el Oso: “¡No despertar hasta la primavera!”: Disfruta la curiosidad

Masha intenta ayudar al Oso antes de que llegue el invierno, pero sus ocurrencias terminan provocando una serie de situaciones muy graciosas que impiden el descanso de Oso. Este episodio les enseña a los niños dos cosas muy valiosas: los adultos también quieren descansar y los niños pueden ser curiosos y aprender en sus vacaciones; eso sí, siempre bajo supervisión de un adulto.

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4. Masha y el Oso: “La receta perfecta”: Hacer cosas en casa es divertido

Los niños pequeños pueden aprender mucho viendo a Masha preparar una comida especial. En este episodio descubro que la cocina requiere paciencia, atención y seguir las instrucciones al pie de la letra. Los niños quedarán inspirados y querrán pasar el tiempo contigo cocinando y comiendo juntos en familia sus deliciosas creaciones. Y no está de más recordarlo: No dejes a los niños en la cocina sin supervisión de un adulto.