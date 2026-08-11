Los reproductores sin pantalla de Bluey que ayudan a desarrollar la imaginación de los pequeños

En este año, Bluey anunció una colaboración que cambió la forma de consumir la serie animada, pues con este tipo de piezas, los pequeños podrán disfrutar de los episodios, como lo son estos 4 que los invitan a ayudar a sus amigos. Los capítulos de la serie infantil fueron adaptados al formato de audio con estos reproductores sin pantalla para que desarrollen la imaginación.

La serie animada anunció este año una colaboración con tonies, que son pequeñas figuras coleccionables que contienen cuentos, canciones o audiolibros para niños. Estas historias de audio fueron diseñadas para estimular la imaginación, el juego y así generar momentos en familia.

Los reproductores sin pantalla de Bluey

La primera opción es Toniebox 2, el reproductor que tiene el contenido oficial de Bluey en este año. El paquete de tres figuras incluye los personajes de Bluey, Bingo y Muffin, cada uno con historias y canciones inspiradas en los episodios de las primeras temporadas. Este set tiene 136 minutos de contenido y está recomendado para niños de 3 años en adelante.

Los reproductores sin pantalla de Bluey que ayudan a desarrollar la imaginación de los niños|IA

Con estas piezas, los pequeños no tendrán que utilizar las pantallas para disfrutar de su serie favorita, solo basta que el pequeño coloque una de las figuras sobre el reproductor y comience la reproducción.

La segunda alternativa es Tonieplay Bluey: Play All Day, un objeto diseñado para Toniebox 2. Está recomendado desde los 3 años e incluye 8 aventuras basadas en episodios conocidos de la serie, entre ellos Keepy Uppy, Dance Mode, Magic Xylophone, The Claw y Featherwand. Contiene 120 minutos de diversión, aunque en inglés.

Para disfrutar de estos reproductores sin pantalla, el pequeño debe utilizar un controlador para girar, señalar y presionar botones mientras avanza por las actividades. Tonies indica que el sistema trabaja habilidades como resolución de problemas, pensamiento crítico, escucha y coordinación.

Cabe destacar que la primera reproducción necesita conexión Wi-Fi, pero después puede utilizarse sin conexión para jugar de manera individual o en compañía de familiares y amigos.