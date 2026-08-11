Cada vez falta menos para que los pequeños regresen a clases, donde tendrán que hacer nuevas amistades, si es que son de reciente ingreso. Es por ello que las series de Peppa Pig y Bluey tienen 4 capítulos que enseñan a los niños la importancia de ayudar a sus amigos. Mientras que estos otros episodios de Plim Plim les ayudan a tener orden, higiene y responsabilidad.

Algunas aventuras de estas series infantiles hacen que los pequeños aprendan a identificar situaciones en las que un personaje necesita apoyo, colaboración o comprensión. Es por ello que estos 4 episodios son ideales para ello, mientras que estos son los datos importantes que debes saber antes de llevar a tus hijos a ver la nueva película de Paw Patrol.

Los 4 capítulos enseñan a ayudar a amigos

1. See Saw: En esta historia, Bluey y Bingo juegan con su amiga Pom Pom, quien tiene dificultades para seguirles el ritmo porque es pequeña. El episodio es ideal para hablar de que una persona no necesita tener las mismas capacidades físicas que los demás para aportar.

Peppa Pig y Bluey: 4 capítulos que enseñan a los niños la importancia de ayudar a sus amigos|Panadería

2. Camping: Durante unas vacaciones, Bluey conoce a Jean-Luc, un niño que habla francés. Aunque ambos no comparten el mismo idioma, encuentran una forma de jugar juntos y realizan actividades al aire libre. La historia tiene varios puntos que se pueden conversar en familia, como ayudar o acompañar a otra persona; no siempre depende de hablar de la misma manera.

3. Mr Dinosaur is Lost: En esta aventura, el juguete favorito de George desaparece y Peppa ayuda para encontrarlo. Este episodio sirve para explicar a los niños que ayudar también significa prestar atención cuando alguien tiene un problema. No hace falta resolver una situación complicada, pues buscar un objeto, acompañar a un hermano o colaborar con una tarea también es una forma de apoyo.

4. Best Friend: Peppa recibe en casa a Suzy Sheep, su mejor amiga, mientras George quiere jugar con ellas. La historia muestra un conflicto relacionado con la inclusión: Peppa inicialmente no permite que su hermano se una a ellas y George termina sintiéndose excluido.