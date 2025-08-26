Masha y el Oso | Mejorando la Casa

Oso recibe un regalo muy preciado y lo quiere colgar en su pared, pero no tiene mucho espacio para más cosas nuevas lo que desencadenará una serie de aventuras en casa con Masha.

Reparar, pintar, acomodar y redecorar pueden ser actividades divertidas si tienes con quien compartir aunque tu ayudante complique más las cosas.

Masha y el Oso tendrán que trabajar en equipo para dejar la casa impecable en una tarea que no será muy sencilla.