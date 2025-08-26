inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Kidsiete
Video

Masha y el Oso | Mejorando la Casa

Trabajar en el hogar puede ser tan divertido como cansado, por eso Masha tiene todo controlado, así que... ¡Manos a la obra!

Kidsiete
Compartir
  •   Copiar enlace

Oso recibe un regalo muy preciado y lo quiere colgar en su pared, pero no tiene mucho espacio para más cosas nuevas lo que desencadenará una serie de aventuras en casa con Masha.

Reparar, pintar, acomodar y redecorar pueden ser actividades divertidas si tienes con quien compartir aunque tu ayudante complique más las cosas.

Masha y el Oso tendrán que trabajar en equipo para dejar la casa impecable en una tarea que no será muy sencilla.

Caricaturas para niños
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×