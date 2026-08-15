6 juguetes de Rex, el cachorro de Paw Patrol: The Dino Movie que puede hablar con los dinosaurios

Si en la Patrulla de Cachorros hay un integrante que se roba la película de Paw Patrol: The Dino Movie, tendríamos que mencionar al perrito que es capaz de comunicarse con los dinosaurios y a quien nada lo detiene. Si es el personaje favorito de tus hijos o sobrinos, a continuación te mostramos algunos increíbles juguetes de Rex, de Paw Patrol.

6 juguetes de Rex, el cachorro que habla con dinosaurios en Paw Patrol: The Dino Movie

|Crédito: Spin Master

1. Rex con vehículo de rescate

Existen juguetes de casi todos los integrantes de la Patrulla de Cachorros con su vehículo característico, y aquí tenemos el de Rex. Su transporte de rescate tiene una rampa móvil para ayudarle a subirse y ruedas móviles.

2. Figura con propulsión

|Crédito: Spin Master

Este juguete interactivo de Paw Patrol cuenta con propulsión para que se mueva y haga sonidos; tiene patas delanteras articuladas y orejitas de fieltro. Su mochilita también emite sonidos.

3. Con dinosaurio de Paw Patrol: The Dino Movie

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Aquí, la figura de Rex viene con un espinosaurio de casi 18 centímetros, articulado y con sonidos. Además, el perrito de 5 centímetros puede deslizarse por la espina del dinosaurio.

4. Peluche de Rex

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Además de las figuras de acción, hay una versión de Rex en peluche de la marca Gund. La figura de felpa es de alta calidad, súper suavecita y alcanza 30 centímetros de altura; también es lavable y forma parte de toda una colección de personajes de la película Paw Patrol: The Dino Movie.

5. Vehículos con lanzador

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Para los niños que adoran los juegos de carreritas y la acción, estos propulsores pueden ser una excelente opción de regalo. Al poner el vehículo en el lanzador y tirar una palanca, sale a toda velocidad. Este paquete incluye un vehículo y figura de Marshall y otros de Rex.

6. Con tiranosaurio

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Entre los personajes de Paw Patrol: The Dino Movie, uno de los más destacados es el dinosaurio Timmy; se trata de un tiranosaurio mucho más amigable de lo que parece. Este paquete de juguetes incluye una figura de Rex y una de Timmy; el perrito tiene su uniforme especial de la película y se puede montar en el dinosaurio, mientras este último cuenta con sonidos.