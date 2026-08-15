6 juguetes de Rex, el cachorro de Paw Patrol: The Dino Movie que puede hablar con los dinosaurios
Rex es un de integrante de la Patrulla de Cachorros que destaca en Paw Patrol: The Dino Movie. Estos juguetes exaltan al perrito que habla con dinosaurios.
Si en la Patrulla de Cachorros hay un integrante que se roba la película de Paw Patrol: The Dino Movie, tendríamos que mencionar al perrito que es capaz de comunicarse con los dinosaurios y a quien nada lo detiene. Si es el personaje favorito de tus hijos o sobrinos, a continuación te mostramos algunos increíbles juguetes de Rex, de Paw Patrol.
6 juguetes de Rex, el cachorro que habla con dinosaurios en Paw Patrol: The Dino Movie
1. Rex con vehículo de rescate
Existen juguetes de casi todos los integrantes de la Patrulla de Cachorros con su vehículo característico, y aquí tenemos el de Rex. Su transporte de rescate tiene una rampa móvil para ayudarle a subirse y ruedas móviles.
2. Figura con propulsión
Este juguete interactivo de Paw Patrol cuenta con propulsión para que se mueva y haga sonidos; tiene patas delanteras articuladas y orejitas de fieltro. Su mochilita también emite sonidos.
3. Con dinosaurio de Paw Patrol: The Dino Movie
Aquí, la figura de Rex viene con un espinosaurio de casi 18 centímetros, articulado y con sonidos. Además, el perrito de 5 centímetros puede deslizarse por la espina del dinosaurio.
4. Peluche de Rex
Además de las figuras de acción, hay una versión de Rex en peluche de la marca Gund. La figura de felpa es de alta calidad, súper suavecita y alcanza 30 centímetros de altura; también es lavable y forma parte de toda una colección de personajes de la película Paw Patrol: The Dino Movie.
5. Vehículos con lanzador
Para los niños que adoran los juegos de carreritas y la acción, estos propulsores pueden ser una excelente opción de regalo. Al poner el vehículo en el lanzador y tirar una palanca, sale a toda velocidad. Este paquete incluye un vehículo y figura de Marshall y otros de Rex.
6. Con tiranosaurio
Entre los personajes de Paw Patrol: The Dino Movie, uno de los más destacados es el dinosaurio Timmy; se trata de un tiranosaurio mucho más amigable de lo que parece. Este paquete de juguetes incluye una figura de Rex y una de Timmy; el perrito tiene su uniforme especial de la película y se puede montar en el dinosaurio, mientras este último cuenta con sonidos.