PAW Patrol: La Dino Película; La tarjeta para reproductor SIN pantalla ideal para que tus hijos se diviertan, especialmente si aman los dinosaurios

Hoy en día la tecnología avanza a pasos agigantados, es por eso que muchos de los niños y niñas actualmente están rodeados de pantallas y miles de reproductores que las tienen. Sin embargo, recientemente en el mercado la marca Yoto lanzó reproductores sin pantalla que permiten que se reproduzca audio como música y audiolibros de las historias favoritas de los niños y niñas como es el caso la reciente película PAW Patrol: La Dino Película, ya que la marca lanzó una una tarjeta especial de esta cinta.

PAW Patrol: La Dino Película: Tarjeta para reproductores sin pantalla ideales para niños

El pasado 13 de agosto se estrenó la película “PAW Patrol: La Dino Película”, una cinta en la que los icónicos cachorros de la serie animada se sumergen en una aventura con dinosaurios tras una tormenta. En esta ocasión te presentamos la tarjeta ideal para que tus hijos o hijas la reproduzcan en un dispositivo sin pantallas.

PAW Patrol: La Dino Película: ¿Qué historias contiene la tarjeta para reproductores sin pantalla ideales para niños?

Esta tarjeta contiene historias y grandes aventuras, que si tus hijos aman los dinosaurios, seguro les encantará ya que esta contiene 8 historias muy divertidas en la que los niños podrán imaginar, desarrollar su creatividad y divertirse al máximo. La tarjeta contiene una

Introducción con duración de 0:50 segundos, la segunda es “Conoce a Rex y Timmy” la cual dura 8:15 minutos, la tercera es “¡Una misión a lo dinosaurio!” la cual dura 4:25 minutos, “Triceratops” que dura 8:25 minutos, “Ankylosaurus” con duración de 7:34 minutos, "Brachiosaurus" con duración de 5:07 minutos, “¡Misión cumplida!” que dura 2:47 minutos y finalmente los créditos finales que duran 37 segundos. Esta tarjeta es ideal para que los niños la reproduzcan durante vacaciones ya que pasarán el mejor momento además de que pueden hacerlo en compañía de amigos o sus padres.

PAW Patrol La Dino Película Tarjeta para reproductores sin pantalla ideales para niños|Crédito: Yoto

¿Qué beneficios tiene para los niños las tarjetas para reproductores sin pantalla?

Usar reproductores sin pantalla sin duda alguna tiene grandes beneficios para los niños y niñas ya que estos aparatos permiten que los niños dejen las pantallas por un momento y solo el audio sea lo que escuchen, algo que beneficia el uso de su creatividad, habilidades y destrezas mentales, además de que usar tarjetas con cuentos para dormir son ideales para que los más pequeños de la casa tengan un descanso óptimo y eviten la luz que daña los ojos por la noche.