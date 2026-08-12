El reproductor sin pantalla que narra cuentos de Disney Pixar para que tus hijos logren dormir temprano

No cabe duda que hoy en día la era de la tecnología ha hecho que las generaciones más jóvenes, especialmente los infantes estén rodeados de pantallas y dispositivos móviles; si bien, el uso de estos tiene ventajas, la actividad constante puede generar daños y no es recomendable. Es por eso que hoy en día han salido al mercado algunos dispositivos que no tienen pantalla y al mismo tiempo brindan oportunidades para que los niños se diviertan y logren tener un sueño reparador por las noches.

Reproductores sin pantalla de Disney: El ideal para que los niños logren dormir temprano

Recientemente una marca de reproductores, originaria de Londres, lanzó a la venta uno sin pantalla y con conexión bluetooth, especialmente para niños ya que tiene como función narrar cuentos de películas icónicas de Disney como Toy Story, Brave, Up, Soul, Monsters Inc. y Buscando a Nemo, esto en consecuencia hace que los niños no pasen tiempo en la tableta o celular, sino que al escuchar fabulosas historias e imaginen y desarrollen la creatividad (al trasladar a su mente todo lo que escuchan). A pesar de que sigue siendo un dispositivo electrónico, este no contiene cámaras ni micrófonos, lo que lo vuelve más análogo.

De acuerdo con el Dr. Patricio Ochoa los audio libros ”Reducen la carga visual, mantienen la atención a través del ritmo y la entonación, y permiten aprender mientras te mueves o realizas tareas repetitivas”, es por esta razón que este dispositivo otorga grandes ventajas a los más pequeños del hogar. Por otro lado, lo ideal es que un adulto acompañe esta actividad antes de dormir para que el pequeño se sienta acompañado en todo momento.

¿Cómo hacer que los niños duerman temprano con ayuda de reproductores sin pantalla?

Además de las películas de Disney, otro de los audios que puedes reproducir en este tipo de dispositivos son capítulos de Bluey, Masha y el Oso o incluso Paw Patrol, que hoy en día son las caricaturas infantiles favoritas de los niños. Los más pequeños no solo podrán dormir rápido por las noches sino que obtendrán grandes aprendizajes ya que los episodios de estas series animadas brindan grandes enseñanzas como el manejo de las emociones, valores y acciones que permiten que los infantes se desarrollen de la mejor manera no solo en la escuela sino en la vida cotidiana.