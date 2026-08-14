Paw Patrol: 6 tarjetas para colocar en reproductores sin pantalla y que tus hijos desarrollen su creatividad e imaginación

No cabe duda que hoy en día la tecnología nos supera ya que esta cada vez da pasos agigantados haciendo que los niños también se sumerjan en ella ya que hoy en día los más pequeños están rodeados de pantallas y dispositivos móviles, es por eso que en esta ocasión te presentamos seis tarjetas que pueden incrustarse en un reproductor sin pantalla y que tienen la función de narrar los capítulos más divertidos de Paw Patrol, una de las series animadas favoritas de todos los niños y niñas. Cabe mencionar que estas tarjetas son parte de la marca Yoto.

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Paw Patrol: Las mejores tarjetas para reproductores sin pantalla e incentivar la creatividad en niños

Estas tarjetas contienen las voces originales así como la música de la serie. Además de esto, cada una contiene dos historias fabulosas asó como un divertido desafío. La duración en tiempo, de las 6 tarjetas es de 3 horas con 4 minutos por lo que es ideal para pasar un rato lleno de diversión.

Paw Patrol: Tarjeta de Chase

Esta tarjeta es ideal para los amantes del famoso cachorro con traje de policía azul. Incluye dos aventuras: La patrulla enciende las luces y Los Cachorros Salvan el Rebaño. Tiene una duración de 28 minutos con 34 segundos.

Paw Patrol: Tarjeta de Zuma

Esta tarjeta tiene como protagonista al icónico labrador en color chocolate. Las dos historias que incluye la tarjeta son Los Cachorros Salvan al Cerdo Surfista y Los Cachorros Salvan a los Hipopótamos y tiene una duración de 28 minutos con 38 segundos.

Paw Patrol: Tarjeta de Skye

Esta tarejta es perfecta para las niñas ya que el personaje principal es la cachorra de rescate aéreo Skye además de que es en color rosa. Tiene una duración de 32 minutos con 15 segundos.

Paw Patrol: Tarjeta de Rubble

Esta tarjeta tiene como protagonista al experto en costrucción Rubble. Incluye dos historias: Los cachorros reciben a Rubble y Salvemos a un súper cachorro. Su duración es de 32 minutos con 33 segundos.

Paw Patrol: Tarjeta de Marshall

Esta tarjeta contiene al icónico perro bombero Marshall. Las historias que incluye la tarjeta son Cachorros bomberos y Los Cachorros Salvan a la Rana Voladora.La duración es de 31 minutos con 53 segundos.

Paw Patrol: Tarjeta de Rocky

Esta tarjeta es para los niños que aman el verde ya que contine a Rocky. Las historias que contiene esta tarjeta son Rocky se Salva a sí Mismo y El Concurso de Cachorros y dura media hora con 31 segundos.

Estas tajetas son ideales para que todos los niños y niñas pasen un momento agradable sin uso de pantallas.