Peppa Pig: 4 tarjetas para colocar en reproductores sin pantalla y que tus hijos aprendan a disfrutar tiempo de calidad en familia

Hoy en día, gracias a la tecnología los niños y niñas se encuentran rodeados de dispositivos electrónicos. Sin embargo, en el mercado hay opciones que hacen que los infantes se desapeguen un poco ya que existen reproductores sin pantalla, como los que ha lanzado la marca Yoto. Es por eso que a continuación te presentamos 4 tarjetas ideales de Peppa Pig para que los niños y niñas convivan con sus padres y disfruten de un hermoso tiempo familia.

Puede interesarte: 4 capítulos de ‘Masha y el oso’ y ‘Plim Plim’ para aprender a limpiar la casa

Peppa Pig: Tarjetas para colocar en reproductores sin pantalla para que los niños disfruten tiempo con su familia

Utilizar estas tarjetas es ideal para los más pequeños del hogar, no solo porque Peppa Pig es una de las series animadas infantiles favoritas de todos los niños, sino porque cada episodio brinda grandes enseñanzas que sin duda ayudan a los pequeños a obtener aprendizajes y habilidades importantes.

Peppa Pig: Tarjetas para viajar en carro

Esta tarjeta es ideal para viajar ya que se llama "De viaje con Peppa". Cuenta con nueve historias que son ideales para que los niños disfruten de las voces y música original de los episodios. Las aventuras que contiene son Peppa alrededor del mundo, El globo de George, Peppa se va de vacaciones, Peppa va a esquiar, Peppa va en barco, El día libre de la señorita Conejo, Los nuevos vecinos de Peppa, Los amigos peces de Peppa, George y el bebé ruidoso.

Peppa Pig: Tajeta para pasar tiempo en casa

Esta tarjeta es ideal para los niños que aún se encuentran de vacaciones ya que las historias que contiene se pueden escuchar mientras el niño o niña come o simplemente pasa tiempo de descanso. La tarjeta incluye 10 historias: Niñera, Burbujas, Día de Niebla, El amigo de George, Almuerzo de Peppa, El cuadro de Peppa, La tos de Pedro, La cortadora de césped del abuelo Pig, El corte de energía y La discusión entre Peppa y Suzy, con la que los pequeños se divertirásn e incentivarán su imaginación así como creatividad.

Peppa Pig: Tajeta para pasar tiempo con amigos

Esta tarjeta tiene una duración de 45 minutos con 50 segundos y es ideal para que los niños aprendan a manejar y gestionar de la mejor manera cada una de sus emociones y pensamientos. Lo mejor de todo es que lo harán de una forma didáctica y divertida a la vez. Esto hará que los pequeños no se sientan abrumados y se liberen.

Peppa Pig: Tarjeta para pasar tiempo con la familia

Esta tarjeta, como su nombre lo dice; es ideal para que los niños pasen tiempo en familia, ya que de hecho las 10 historias que contiene están basadas en las divertidas aventuras de Peppa y los demás integrantes de su familia. Las historias que contiene son La nueva hermanita de Peppa, Las vacaciones de verano de Peppa, El castillo, Un día de paseo con la abuela y el abuelo Pig, Concurso de repostería, El crucero de vacaciones de Peppa, Peppa en la granja de animales, El avión del abuelo Pig, La excavadora de George y El huerto de Peppa.